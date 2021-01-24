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انقلاب عسكري في بوركينا فاسو.. وجنود يعتقلون رئيس البلاد

احتجزوا "كابوري" في ثكنة للجيش

اعتقل جنود متمردون في بوركينا فاسو الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، اليوم الاثنين، احتجزوه في ثكنة للجيش، بعد يوم من بدء التمرد.

وذكر مصدران أمنيان أن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليًّا في أيدي الجنود في ثكنة سانغولي لاميزانا في وأغادوغو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتمرّد جنود في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، أمس، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية؛ لمواجهة المجموعات المتطرفة.

وسُمع إطلاق نار في وقت متأخر أمس قرب منزل الرئيس روش مارك كابوري في العاصمة، وشوهدت مروحية تحلّق فوق المكان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انقلاب عسكري في بوركينا فاسو.. وجنود يعتقلون رئيس البلاد
سبق

اعتقل جنود متمردون في بوركينا فاسو الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، اليوم الاثنين، احتجزوه في ثكنة للجيش، بعد يوم من بدء التمرد.

وذكر مصدران أمنيان أن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليًّا في أيدي الجنود في ثكنة سانغولي لاميزانا في وأغادوغو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتمرّد جنود في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، أمس، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية؛ لمواجهة المجموعات المتطرفة.

وسُمع إطلاق نار في وقت متأخر أمس قرب منزل الرئيس روش مارك كابوري في العاصمة، وشوهدت مروحية تحلّق فوق المكان.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
03:33 PM

انقلاب عسكري في بوركينا فاسو.. وجنود يعتقلون رئيس البلاد

احتجزوا "كابوري" في ثكنة للجيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقل جنود متمردون في بوركينا فاسو الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، اليوم الاثنين، احتجزوه في ثكنة للجيش، بعد يوم من بدء التمرد.

وذكر مصدران أمنيان أن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليًّا في أيدي الجنود في ثكنة سانغولي لاميزانا في وأغادوغو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتمرّد جنود في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، أمس، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية؛ لمواجهة المجموعات المتطرفة.

وسُمع إطلاق نار في وقت متأخر أمس قرب منزل الرئيس روش مارك كابوري في العاصمة، وشوهدت مروحية تحلّق فوق المكان.

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