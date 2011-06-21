أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا فوريًّا يقضي بتحديث كل البروتوكلات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة؛ استنادًا إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا. ونص التعميم على العمل بكل الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، وإبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقًا على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب. كما نص التعميم على الإبقاء بفتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(30) دقيقة، وإلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ(15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعًا للسنة. وتضمن التعميم التوجيه بإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد. وحث التعميم على الأخذ بالبروتوكولات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الإلكتروني: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques .. كما دعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق البروتوكلات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)؛ مؤكدة أهمية التعاون للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

تحديث البروتوكولات الصحية للمساجد .. التعميم على العمل بكل الإجراءات ومنها "الكمامة" عبدالله العنزي سبق 2021-06-20 أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا فوريًّا يقضي بتحديث كل البروتوكلات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة؛ استنادًا إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.



ونص التعميم على العمل بكل الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، وإبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقًا على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.



كما نص التعميم على الإبقاء بفتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(30) دقيقة، وإلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ(15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعًا للسنة.



وتضمن التعميم التوجيه بإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.



وحث التعميم على الأخذ بالبروتوكولات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الإلكتروني: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques.. كما دعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق البروتوكلات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)؛ مؤكدة أهمية التعاون للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 01:56 PM

تحديث البروتوكولات الصحية للمساجد .. التعميم على العمل بكل الإجراءات ومنها "الكمامة" تعميم وزير الشؤون الإسلامية حثَّ على الأخذ بالبروتوكولات الصحية المحدَّثة من هيئة الصحة العامة





A A A





46 مشاركة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا فوريًّا يقضي بتحديث كل البروتوكلات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة؛ استنادًا إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.



ونص التعميم على العمل بكل الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، وإبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقًا على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.



كما نص التعميم على الإبقاء بفتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(30) دقيقة، وإلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ(15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعًا للسنة.



وتضمن التعميم التوجيه بإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.



وحث التعميم على الأخذ بالبروتوكولات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الإلكتروني: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques.. كما دعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق البروتوكلات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)؛ مؤكدة أهمية التعاون للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.