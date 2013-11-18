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البحرين تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مسيرة

نوهت بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها

دانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، في استهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية في المملكة بما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة.

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البحرين تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مسيرة
سبق

دانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، في استهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية في المملكة بما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
06:08 PM

البحرين تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مسيرة

نوهت بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، في استهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية في المملكة بما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة.

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