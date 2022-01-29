أكد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن يوم التأسيس الذي أُعلن بأمر ملكي كريم يحمل معاني عظيمة وقيمًا راسخة وإبرازًا لتاريخ عريق وحضارة دولة انطلقت قبل أكثر من ثلاثة قرون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود الذي أسس لدولة مدنية وحقق وحدة بعد فرقة. وقال "السديري": "هذه الدولة المباركة على امتداد تاريخها الراسخ منذ انطلاقتها عام ١١٣٩هـ/ ١٧٢٧م على يد الإمام محمد بن سعود سعت إلى وضع أطر دولة مدنية حضارية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذا تحقق الأمن والوحدة، وهذا ما سارت عليه الدولة السعودية الثانية بعد استعادتها على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استطاع بناء دولة مدنية حديثة أضحت محط أنظار العالم بما حققته من وحدة وأمن وأمان وازدهار ورخاء. وأضاف: "سار على نهج المؤسس -طيب الله ثراه- أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر عهد العزم والحزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-. وأشار وكيل إمارة الرياض إلى أن هذا الأمر الملكي بإعلان يوم التأسيس جاء مبرزًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بتاريخ وحضارة هذه الدولة المباركة وربط أبنائها بأئمة هذه الدولة وملوكها وتاريخها المشرق.

أمر ملكي يربط الأبناء بالتاريخ.. "السديري": معانٍ عظيمة تترسخ بـ"يوم التأسيس" فلاح الجوفان سبق 2022-01-29 أكد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن يوم التأسيس الذي أُعلن بأمر ملكي كريم يحمل معاني عظيمة وقيمًا راسخة وإبرازًا لتاريخ عريق وحضارة دولة انطلقت قبل أكثر من ثلاثة قرون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود الذي أسس لدولة مدنية وحقق وحدة بعد فرقة.



وقال "السديري": "هذه الدولة المباركة على امتداد تاريخها الراسخ منذ انطلاقتها عام ١١٣٩هـ/ ١٧٢٧م على يد الإمام محمد بن سعود سعت إلى وضع أطر دولة مدنية حضارية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذا تحقق الأمن والوحدة، وهذا ما سارت عليه الدولة السعودية الثانية بعد استعادتها على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استطاع بناء دولة مدنية حديثة أضحت محط أنظار العالم بما حققته من وحدة وأمن وأمان وازدهار ورخاء.



وأضاف: "سار على نهج المؤسس -طيب الله ثراه- أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر عهد العزم والحزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.





وأشار وكيل إمارة الرياض إلى أن هذا الأمر الملكي بإعلان يوم التأسيس جاء مبرزًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بتاريخ وحضارة هذه الدولة المباركة وربط أبنائها بأئمة هذه الدولة وملوكها وتاريخها المشرق.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 10:46 AM

أمر ملكي يربط الأبناء بالتاريخ.. "السديري": معانٍ عظيمة تترسخ بـ"يوم التأسيس" قال: "حضارة دولة" انطلقت من الدرعية قبل ثلاثة قرون "دستورها القرآن والسنة"





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أكد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن يوم التأسيس الذي أُعلن بأمر ملكي كريم يحمل معاني عظيمة وقيمًا راسخة وإبرازًا لتاريخ عريق وحضارة دولة انطلقت قبل أكثر من ثلاثة قرون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود الذي أسس لدولة مدنية وحقق وحدة بعد فرقة.



وقال "السديري": "هذه الدولة المباركة على امتداد تاريخها الراسخ منذ انطلاقتها عام ١١٣٩هـ/ ١٧٢٧م على يد الإمام محمد بن سعود سعت إلى وضع أطر دولة مدنية حضارية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذا تحقق الأمن والوحدة، وهذا ما سارت عليه الدولة السعودية الثانية بعد استعادتها على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استطاع بناء دولة مدنية حديثة أضحت محط أنظار العالم بما حققته من وحدة وأمن وأمان وازدهار ورخاء.



وأضاف: "سار على نهج المؤسس -طيب الله ثراه- أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر عهد العزم والحزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.





وأشار وكيل إمارة الرياض إلى أن هذا الأمر الملكي بإعلان يوم التأسيس جاء مبرزًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بتاريخ وحضارة هذه الدولة المباركة وربط أبنائها بأئمة هذه الدولة وملوكها وتاريخها المشرق.