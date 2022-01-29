النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمر ملكي يربط الأبناء بالتاريخ.. "السديري": معانٍ عظيمة تترسخ بـ"يوم التأسيس"

قال: "حضارة دولة" انطلقت من الدرعية قبل ثلاثة قرون "دستورها القرآن والسنة"

أكد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن يوم التأسيس الذي أُعلن بأمر ملكي كريم يحمل معاني عظيمة وقيمًا راسخة وإبرازًا لتاريخ عريق وحضارة دولة انطلقت قبل أكثر من ثلاثة قرون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود الذي أسس لدولة مدنية وحقق وحدة بعد فرقة.

وقال "السديري": "هذه الدولة المباركة على امتداد تاريخها الراسخ منذ انطلاقتها عام ١١٣٩هـ/ ١٧٢٧م على يد الإمام محمد بن سعود سعت إلى وضع أطر دولة مدنية حضارية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذا تحقق الأمن والوحدة، وهذا ما سارت عليه الدولة السعودية الثانية بعد استعادتها على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استطاع بناء دولة مدنية حديثة أضحت محط أنظار العالم بما حققته من وحدة وأمن وأمان وازدهار ورخاء.

وأضاف: "سار على نهج المؤسس -طيب الله ثراه- أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر عهد العزم والحزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.


وأشار وكيل إمارة الرياض إلى أن هذا الأمر الملكي بإعلان يوم التأسيس جاء مبرزًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بتاريخ وحضارة هذه الدولة المباركة وربط أبنائها بأئمة هذه الدولة وملوكها وتاريخها المشرق.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمر ملكي يربط الأبناء بالتاريخ.. "السديري": معانٍ عظيمة تترسخ بـ"يوم التأسيس"
سبق

أكد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن يوم التأسيس الذي أُعلن بأمر ملكي كريم يحمل معاني عظيمة وقيمًا راسخة وإبرازًا لتاريخ عريق وحضارة دولة انطلقت قبل أكثر من ثلاثة قرون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود الذي أسس لدولة مدنية وحقق وحدة بعد فرقة.

وقال "السديري": "هذه الدولة المباركة على امتداد تاريخها الراسخ منذ انطلاقتها عام ١١٣٩هـ/ ١٧٢٧م على يد الإمام محمد بن سعود سعت إلى وضع أطر دولة مدنية حضارية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذا تحقق الأمن والوحدة، وهذا ما سارت عليه الدولة السعودية الثانية بعد استعادتها على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استطاع بناء دولة مدنية حديثة أضحت محط أنظار العالم بما حققته من وحدة وأمن وأمان وازدهار ورخاء.

وأضاف: "سار على نهج المؤسس -طيب الله ثراه- أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر عهد العزم والحزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.


وأشار وكيل إمارة الرياض إلى أن هذا الأمر الملكي بإعلان يوم التأسيس جاء مبرزًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بتاريخ وحضارة هذه الدولة المباركة وربط أبنائها بأئمة هذه الدولة وملوكها وتاريخها المشرق.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:46 AM

أمر ملكي يربط الأبناء بالتاريخ.. "السديري": معانٍ عظيمة تترسخ بـ"يوم التأسيس"

قال: "حضارة دولة" انطلقت من الدرعية قبل ثلاثة قرون "دستورها القرآن والسنة"

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
2
5,931

أكد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن يوم التأسيس الذي أُعلن بأمر ملكي كريم يحمل معاني عظيمة وقيمًا راسخة وإبرازًا لتاريخ عريق وحضارة دولة انطلقت قبل أكثر من ثلاثة قرون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود الذي أسس لدولة مدنية وحقق وحدة بعد فرقة.

وقال "السديري": "هذه الدولة المباركة على امتداد تاريخها الراسخ منذ انطلاقتها عام ١١٣٩هـ/ ١٧٢٧م على يد الإمام محمد بن سعود سعت إلى وضع أطر دولة مدنية حضارية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذا تحقق الأمن والوحدة، وهذا ما سارت عليه الدولة السعودية الثانية بعد استعادتها على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استطاع بناء دولة مدنية حديثة أضحت محط أنظار العالم بما حققته من وحدة وأمن وأمان وازدهار ورخاء.

وأضاف: "سار على نهج المؤسس -طيب الله ثراه- أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر عهد العزم والحزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.


وأشار وكيل إمارة الرياض إلى أن هذا الأمر الملكي بإعلان يوم التأسيس جاء مبرزًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بتاريخ وحضارة هذه الدولة المباركة وربط أبنائها بأئمة هذه الدولة وملوكها وتاريخها المشرق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,007
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,775
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,934
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,775

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة