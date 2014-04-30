شاهد .. خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويستعرض معه العلاقات الثنائية

الملك بحث معه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها

تصوير : بندر الجلعود

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية.