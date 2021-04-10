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بالصور .. العثور على حقيبة بها أشلاء بشرية في شارع ببيروت

تعود لعاملة تحمل الجنسية الإثيوبية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن السلطات عثرت بعد ظهر اليوم (السبت)، أمام بنك "لبنان والمهجر" في شارع الاستقلال في العاصمة بيروت، على حقيبة بداخلها أشلاء بشرية.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة وفريق الأدلة الجنائية حضروا إلى المكان المذكور وفرضت طوقًا أمنيًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن الشرطة عثرت داخل الحقيبة على يدين ورجلين مقطعة، تعود لعاملة تحمل الجنسية الإثيوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تبحث عن حقائب أخرى في المنطقة.

لبنان بيروت

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بالصور .. العثور على حقيبة بها أشلاء بشرية في شارع ببيروت
سبق

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن السلطات عثرت بعد ظهر اليوم (السبت)، أمام بنك "لبنان والمهجر" في شارع الاستقلال في العاصمة بيروت، على حقيبة بداخلها أشلاء بشرية.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة وفريق الأدلة الجنائية حضروا إلى المكان المذكور وفرضت طوقًا أمنيًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن الشرطة عثرت داخل الحقيبة على يدين ورجلين مقطعة، تعود لعاملة تحمل الجنسية الإثيوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تبحث عن حقائب أخرى في المنطقة.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:04 PM

بالصور .. العثور على حقيبة بها أشلاء بشرية في شارع ببيروت

تعود لعاملة تحمل الجنسية الإثيوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن السلطات عثرت بعد ظهر اليوم (السبت)، أمام بنك "لبنان والمهجر" في شارع الاستقلال في العاصمة بيروت، على حقيبة بداخلها أشلاء بشرية.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة وفريق الأدلة الجنائية حضروا إلى المكان المذكور وفرضت طوقًا أمنيًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن الشرطة عثرت داخل الحقيبة على يدين ورجلين مقطعة، تعود لعاملة تحمل الجنسية الإثيوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تبحث عن حقائب أخرى في المنطقة.

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