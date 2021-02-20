النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتدخُّل جراحي دقيق.. إنهاء معاناة طفل من تشوُّهات بالقدم في حفر الباطن

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن معاناة طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، كان يعاني تشوُّهًا في القدم اليمنى منذ الولادة، وعدم قدرته على المشي.

وأجرى الفريق الطبي تدخلاً جراحيًّا دقيقًا، تم من خلاله استطالة الأوتار لتعديل التشوه العظمي، مع الحفاظ على الدورة الدموية للطرف السفلي. وتكللت العملية بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، مع القدرة على المشي -ولله الحمد-.

مستشفى الملك خالد حفر الباطن عملية جراحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتدخُّل جراحي دقيق.. إنهاء معاناة طفل من تشوُّهات بالقدم في حفر الباطن
سبق

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن معاناة طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، كان يعاني تشوُّهًا في القدم اليمنى منذ الولادة، وعدم قدرته على المشي.

وأجرى الفريق الطبي تدخلاً جراحيًّا دقيقًا، تم من خلاله استطالة الأوتار لتعديل التشوه العظمي، مع الحفاظ على الدورة الدموية للطرف السفلي. وتكللت العملية بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، مع القدرة على المشي -ولله الحمد-.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
11:58 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
12:04 AM

بتدخُّل جراحي دقيق.. إنهاء معاناة طفل من تشوُّهات بالقدم في حفر الباطن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
0
66

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن معاناة طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، كان يعاني تشوُّهًا في القدم اليمنى منذ الولادة، وعدم قدرته على المشي.

وأجرى الفريق الطبي تدخلاً جراحيًّا دقيقًا، تم من خلاله استطالة الأوتار لتعديل التشوه العظمي، مع الحفاظ على الدورة الدموية للطرف السفلي. وتكللت العملية بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، مع القدرة على المشي -ولله الحمد-.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,285
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,037
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,672

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة