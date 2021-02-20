بتدخُّل جراحي دقيق.. إنهاء معاناة طفل من تشوُّهات بالقدم في حفر الباطن

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن معاناة طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، كان يعاني تشوُّهًا في القدم اليمنى منذ الولادة، وعدم قدرته على المشي.



وأجرى الفريق الطبي تدخلاً جراحيًّا دقيقًا، تم من خلاله استطالة الأوتار لتعديل التشوه العظمي، مع الحفاظ على الدورة الدموية للطرف السفلي. وتكللت العملية بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، مع القدرة على المشي -ولله الحمد-.