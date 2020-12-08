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"جامعة طيبة" تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الأول بكافة فروعها.. تعرف عليها

يُستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية المشترطة حضور الطلاب والطالبات

اعتمدت جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بعد لكافة البرامج التعليمية (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم).

وقالت الجامعة: إنه ‏حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات‎ بجامعة طيبة تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بُعد لكافة البرامج التعليمية، ويستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية، والتي تشترط حضور الطلاب والطالبات.

جامعة طيبة المدينة المنورة

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"جامعة طيبة" تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الأول بكافة فروعها.. تعرف عليها
سبق

اعتمدت جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بعد لكافة البرامج التعليمية (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم).

وقالت الجامعة: إنه ‏حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات‎ بجامعة طيبة تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بُعد لكافة البرامج التعليمية، ويستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية، والتي تشترط حضور الطلاب والطالبات.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:01 PM

"جامعة طيبة" تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الأول بكافة فروعها.. تعرف عليها

يُستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية المشترطة حضور الطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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اعتمدت جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بعد لكافة البرامج التعليمية (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم).

وقالت الجامعة: إنه ‏حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات‎ بجامعة طيبة تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بُعد لكافة البرامج التعليمية، ويستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية، والتي تشترط حضور الطلاب والطالبات.

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