النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر السعودي يواجه جامايكا.. بعد ثلاثية "الودية" الأولى

التدريب شهد مشاركة "الحمدان"

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف "الأخضر" منتخب جامايكا في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبين عدداً من التمارين التكتيكية التي نفذت على كامل مساحة الملعب.

كما شهدت الحصة التدريبية مشاركة المهاجم عبدالله الحمدان.

من جانب آخر، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم الفحوصات الطبية الثالثة لفيروس كورونا المستجدّ؛ وذلك تطبيقاً للتعليمات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر السعودي يواجه جامايكا.. بعد ثلاثية "الودية" الأولى
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف "الأخضر" منتخب جامايكا في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبين عدداً من التمارين التكتيكية التي نفذت على كامل مساحة الملعب.

كما شهدت الحصة التدريبية مشاركة المهاجم عبدالله الحمدان.

من جانب آخر، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم الفحوصات الطبية الثالثة لفيروس كورونا المستجدّ؛ وذلك تطبيقاً للتعليمات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:45 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
11:57 PM

الأخضر السعودي يواجه جامايكا.. بعد ثلاثية "الودية" الأولى

التدريب شهد مشاركة "الحمدان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
521

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف "الأخضر" منتخب جامايكا في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبين عدداً من التمارين التكتيكية التي نفذت على كامل مساحة الملعب.

كما شهدت الحصة التدريبية مشاركة المهاجم عبدالله الحمدان.

من جانب آخر، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم الفحوصات الطبية الثالثة لفيروس كورونا المستجدّ؛ وذلك تطبيقاً للتعليمات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,083
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,433
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,328

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة