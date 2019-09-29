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خلل حساس المكابح ينتهي باستدعاء 457 مركبة "سوبارو" بالمملكة

"التجارة" دعت للتواصل مع الشركة  لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 457 مركة من نوع سوبارو لخلل في حساس المكابح .

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" استدعاء 457 مركبة سوبارو"Impreza / WRX-STI / XV / Forester" سنة الصنع 2008 – 2017 لخلل في حساس المكابح يؤدي إلى إضاءة مؤشر المكابح، بالإضافة إلى عدم القدرة على تشغيل المحرك وعدم القدرة على نقل ذراع الحركة إلى وضع (P) .

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم المتسلل للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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خلل حساس المكابح ينتهي باستدعاء 457 مركبة "سوبارو" بالمملكة
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 457 مركة من نوع سوبارو لخلل في حساس المكابح .

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" استدعاء 457 مركبة سوبارو"Impreza / WRX-STI / XV / Forester" سنة الصنع 2008 – 2017 لخلل في حساس المكابح يؤدي إلى إضاءة مؤشر المكابح، بالإضافة إلى عدم القدرة على تشغيل المحرك وعدم القدرة على نقل ذراع الحركة إلى وضع (P) .

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم المتسلل للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
02:26 PM

خلل حساس المكابح ينتهي باستدعاء 457 مركبة "سوبارو" بالمملكة

"التجارة" دعت للتواصل مع الشركة  لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 457 مركة من نوع سوبارو لخلل في حساس المكابح .

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" استدعاء 457 مركبة سوبارو"Impreza / WRX-STI / XV / Forester" سنة الصنع 2008 – 2017 لخلل في حساس المكابح يؤدي إلى إضاءة مؤشر المكابح، بالإضافة إلى عدم القدرة على تشغيل المحرك وعدم القدرة على نقل ذراع الحركة إلى وضع (P) .

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم المتسلل للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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