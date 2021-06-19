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صبيا.. ضبط 123 محلًّا مخالفًا للاحترازات بسوق المحافظة الداخلي

حملة بلدية لمساندة جهود المراقب وتعديل السلوك تابعت 235 محلًّا

رصدت الفرق الرقابية لبلدية محافظة صبيا، بمشاركة فريق إدارة التطوع الصحي والتوعية الصحية، (123) محلًّا مخالفًا في سوق صبيا الداخلي، لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث يأتي ذلك استمرارًا لمبادرة "تحسين جودة الضوابط الاحترازية، المنفذة ضمن أهداف حملة "ممتثل" التي تنفذها أمانة المنطقة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري أن الحملة تهدف إلى مساندة جهود المراقب وتعديل السلوك وتعزيز الامتثال المجتمعي لتحقيق المناعة المجتمعية وإشراك المتطوعين، حيث تمكنت البلدية من متابعة 235 محلًّا من محال السوق الداخلي، سجلت خلالها 112 محلًّا مكتملة إجراءاته الاحترازية.

وأكد متابعة البلدية الميدانية المستمرة لجميع الأنشطة للتأكيد على تطبيق البروتوكولات الوقائية والمتمثلة في قياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق توكلنا وتطهير وتعقيم سلال التسوق وتوفير المعقمات، مع ضرورة وجود ملصقات توضح مسافات التباعد ومراعاة تنظيم دخول وخروج المتسوقين، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التحصين لأصحاب المحال من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية.

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صبيا.. ضبط 123 محلًّا مخالفًا للاحترازات بسوق المحافظة الداخلي
سبق

رصدت الفرق الرقابية لبلدية محافظة صبيا، بمشاركة فريق إدارة التطوع الصحي والتوعية الصحية، (123) محلًّا مخالفًا في سوق صبيا الداخلي، لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث يأتي ذلك استمرارًا لمبادرة "تحسين جودة الضوابط الاحترازية، المنفذة ضمن أهداف حملة "ممتثل" التي تنفذها أمانة المنطقة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري أن الحملة تهدف إلى مساندة جهود المراقب وتعديل السلوك وتعزيز الامتثال المجتمعي لتحقيق المناعة المجتمعية وإشراك المتطوعين، حيث تمكنت البلدية من متابعة 235 محلًّا من محال السوق الداخلي، سجلت خلالها 112 محلًّا مكتملة إجراءاته الاحترازية.

وأكد متابعة البلدية الميدانية المستمرة لجميع الأنشطة للتأكيد على تطبيق البروتوكولات الوقائية والمتمثلة في قياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق توكلنا وتطهير وتعقيم سلال التسوق وتوفير المعقمات، مع ضرورة وجود ملصقات توضح مسافات التباعد ومراعاة تنظيم دخول وخروج المتسوقين، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التحصين لأصحاب المحال من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
01:59 PM

صبيا.. ضبط 123 محلًّا مخالفًا للاحترازات بسوق المحافظة الداخلي

حملة بلدية لمساندة جهود المراقب وتعديل السلوك تابعت 235 محلًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
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رصدت الفرق الرقابية لبلدية محافظة صبيا، بمشاركة فريق إدارة التطوع الصحي والتوعية الصحية، (123) محلًّا مخالفًا في سوق صبيا الداخلي، لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث يأتي ذلك استمرارًا لمبادرة "تحسين جودة الضوابط الاحترازية، المنفذة ضمن أهداف حملة "ممتثل" التي تنفذها أمانة المنطقة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري أن الحملة تهدف إلى مساندة جهود المراقب وتعديل السلوك وتعزيز الامتثال المجتمعي لتحقيق المناعة المجتمعية وإشراك المتطوعين، حيث تمكنت البلدية من متابعة 235 محلًّا من محال السوق الداخلي، سجلت خلالها 112 محلًّا مكتملة إجراءاته الاحترازية.

وأكد متابعة البلدية الميدانية المستمرة لجميع الأنشطة للتأكيد على تطبيق البروتوكولات الوقائية والمتمثلة في قياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق توكلنا وتطهير وتعقيم سلال التسوق وتوفير المعقمات، مع ضرورة وجود ملصقات توضح مسافات التباعد ومراعاة تنظيم دخول وخروج المتسوقين، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التحصين لأصحاب المحال من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية.

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