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"تركي بن محمد" يهنئ ‎القيادة بحلول ‎رمضان المبارك

دعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل -أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والازدهار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله -.

ودعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.

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"تركي بن محمد" يهنئ ‎القيادة بحلول ‎رمضان المبارك
سبق

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل -أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والازدهار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله -.

ودعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
04:26 PM

"تركي بن محمد" يهنئ ‎القيادة بحلول ‎رمضان المبارك

دعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل -أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والازدهار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله -.

ودعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.

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