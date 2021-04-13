رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل -أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والازدهار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله -. ودعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.

"تركي بن محمد" يهنئ ‎القيادة بحلول ‎رمضان المبارك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-13 رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل -أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والازدهار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله -.



ودعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 04:26 PM

"تركي بن محمد" يهنئ ‎القيادة بحلول ‎رمضان المبارك دعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم





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رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل -أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والازدهار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله -.



ودعا الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.