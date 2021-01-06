أخبار مفرحة في تدريبات الهلال قبل موقعة الجمعة أمام الباطن

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة مضيفه "الباطن" يوم الجمعة المقبل ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بالجري، وتدريبات لياقية، ثم فرض الجهـاز الفني مناورة على جزء من الملعب، شهدت مشاركة المدافع محمـد جحفلي، فيما أدى الثنائي جانغ هيون سو وعلي آل بليهي مرانًا لياقيًّا ضمن برنامجَيْهما التأهيليَّيْن.

وشارك عبدالله المعيوف في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.