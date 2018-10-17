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‫"سبق" تكشف عملية إنقاذ العامل المحتجز داخل بئر جنوب وادي الدواسر

حصلت على فيديو يوثق لحظة رصد الكاميرا المستخدمة في عملية الإنقاذ

حصلت "سبق" على تفاصيل جديدة حول العمل البطولي العظيم الذي قامت به فِرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر أثناء عملية إنقاذ عامل، سقط في بئر ارتوازية، يصل عمقها إلى 400 متر.

‫وحصلت "سبق" على مقطع فيديو، يوثق لحظة رصد الكاميرا المستخدمة في عملية الإنقاذ، التي رصدت العامل على مسافة 210 أمتار، وبادر حينها رجال الدفاع المدني بإيصال الأكسجين له، واستدعاء شخص من بني جلدته؛ ليسهل عملية الترجمة أثناء عملية إخراجه.

وتم إبلاغ المحتجز بطريقة إخراجه، وهي إنزال حبل على شكل حلقتين لإدخالهما في يده، ومن ثم شدها حتى تتمكن من إمساك وتثبيت يديه لمساعدته في عملية انتشاله.

وبفضل من الله، ثم بخبرة وجهود رجال الدفاع المدني، نجحت عملية الإنقاذ، وتمكن الحبل من يديه، وتم إخراجه وهو على قيد الحياة، ثم تم نقله عن طريق فرقة الهلال الأحمر لمستشفى وادي الدواسر وهو بصحة جيدة.

‫وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر إنقاذ حياة وافد، احتُجز في بئر عمقها 400 متر بمزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلومترًا. وتابعت بعد ساعات تأكيد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الواقعة، وكشف تفاصيل إنقاذه من قِبل فرق الدفاع المدني في وادي الدواسر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫"سبق" تكشف عملية إنقاذ العامل المحتجز داخل بئر جنوب وادي الدواسر
سبق

حصلت "سبق" على تفاصيل جديدة حول العمل البطولي العظيم الذي قامت به فِرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر أثناء عملية إنقاذ عامل، سقط في بئر ارتوازية، يصل عمقها إلى 400 متر.

‫وحصلت "سبق" على مقطع فيديو، يوثق لحظة رصد الكاميرا المستخدمة في عملية الإنقاذ، التي رصدت العامل على مسافة 210 أمتار، وبادر حينها رجال الدفاع المدني بإيصال الأكسجين له، واستدعاء شخص من بني جلدته؛ ليسهل عملية الترجمة أثناء عملية إخراجه.

وتم إبلاغ المحتجز بطريقة إخراجه، وهي إنزال حبل على شكل حلقتين لإدخالهما في يده، ومن ثم شدها حتى تتمكن من إمساك وتثبيت يديه لمساعدته في عملية انتشاله.

وبفضل من الله، ثم بخبرة وجهود رجال الدفاع المدني، نجحت عملية الإنقاذ، وتمكن الحبل من يديه، وتم إخراجه وهو على قيد الحياة، ثم تم نقله عن طريق فرقة الهلال الأحمر لمستشفى وادي الدواسر وهو بصحة جيدة.

‫وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر إنقاذ حياة وافد، احتُجز في بئر عمقها 400 متر بمزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلومترًا. وتابعت بعد ساعات تأكيد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الواقعة، وكشف تفاصيل إنقاذه من قِبل فرق الدفاع المدني في وادي الدواسر.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:04 AM

‫"سبق" تكشف عملية إنقاذ العامل المحتجز داخل بئر جنوب وادي الدواسر

حصلت على فيديو يوثق لحظة رصد الكاميرا المستخدمة في عملية الإنقاذ

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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4,043

حصلت "سبق" على تفاصيل جديدة حول العمل البطولي العظيم الذي قامت به فِرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر أثناء عملية إنقاذ عامل، سقط في بئر ارتوازية، يصل عمقها إلى 400 متر.

‫وحصلت "سبق" على مقطع فيديو، يوثق لحظة رصد الكاميرا المستخدمة في عملية الإنقاذ، التي رصدت العامل على مسافة 210 أمتار، وبادر حينها رجال الدفاع المدني بإيصال الأكسجين له، واستدعاء شخص من بني جلدته؛ ليسهل عملية الترجمة أثناء عملية إخراجه.

وتم إبلاغ المحتجز بطريقة إخراجه، وهي إنزال حبل على شكل حلقتين لإدخالهما في يده، ومن ثم شدها حتى تتمكن من إمساك وتثبيت يديه لمساعدته في عملية انتشاله.

وبفضل من الله، ثم بخبرة وجهود رجال الدفاع المدني، نجحت عملية الإنقاذ، وتمكن الحبل من يديه، وتم إخراجه وهو على قيد الحياة، ثم تم نقله عن طريق فرقة الهلال الأحمر لمستشفى وادي الدواسر وهو بصحة جيدة.

‫وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر إنقاذ حياة وافد، احتُجز في بئر عمقها 400 متر بمزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلومترًا. وتابعت بعد ساعات تأكيد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الواقعة، وكشف تفاصيل إنقاذه من قِبل فرق الدفاع المدني في وادي الدواسر.

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