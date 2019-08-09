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الداخلية اليمنية تطالب المدنيين بعدن بالبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم

طالبتهم بالابتعاد عن موقع المواجهات بين الأمن والعناصر الخارجة عن النظام

طالبت وزارة الداخلية اليمنية، المدنيين بالتزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة الجارية بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون في العاصمة المؤقتة عدن.

وتفصيلاً، شدد بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء في منازلهم، وذلك حرصاً من الوزارة للحفاظ على سلامة أرواح المدنيين خلال القيام بواجبها بتوفير الأمن والاستقرار بعموم مناطق ومديريات عدن.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن.

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الداخلية اليمنية تطالب المدنيين بعدن بالبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم
سبق

طالبت وزارة الداخلية اليمنية، المدنيين بالتزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة الجارية بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون في العاصمة المؤقتة عدن.

وتفصيلاً، شدد بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء في منازلهم، وذلك حرصاً من الوزارة للحفاظ على سلامة أرواح المدنيين خلال القيام بواجبها بتوفير الأمن والاستقرار بعموم مناطق ومديريات عدن.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
09:50 PM

الداخلية اليمنية تطالب المدنيين بعدن بالبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم

طالبتهم بالابتعاد عن موقع المواجهات بين الأمن والعناصر الخارجة عن النظام

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فهد كاملي - الرياض
8
2,867

طالبت وزارة الداخلية اليمنية، المدنيين بالتزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة الجارية بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون في العاصمة المؤقتة عدن.

وتفصيلاً، شدد بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء في منازلهم، وذلك حرصاً من الوزارة للحفاظ على سلامة أرواح المدنيين خلال القيام بواجبها بتوفير الأمن والاستقرار بعموم مناطق ومديريات عدن.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن.

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