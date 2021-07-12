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"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن

جرى بحث تسهيل التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة

التقى وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في نيوم أمس الأحد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء متابعة التقدم في المبادرات الاستثمارية التي جرى طرحها في اللقاءات السابقة، والحديث عن سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَين الشقيقَين، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، ودعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة الداعم لتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات، وتشجيع المشروعات المشتركة.

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"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن
سبق

التقى وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في نيوم أمس الأحد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء متابعة التقدم في المبادرات الاستثمارية التي جرى طرحها في اللقاءات السابقة، والحديث عن سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَين الشقيقَين، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، ودعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة الداعم لتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات، وتشجيع المشروعات المشتركة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
12:32 AM

"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن

جرى بحث تسهيل التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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التقى وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في نيوم أمس الأحد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء متابعة التقدم في المبادرات الاستثمارية التي جرى طرحها في اللقاءات السابقة، والحديث عن سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَين الشقيقَين، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، ودعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة الداعم لتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات، وتشجيع المشروعات المشتركة.

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