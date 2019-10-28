النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد نجاحه بالرياض .. "كفاءة" تنقل مسابقة "اختر لونك" إلى الدمام

أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة

يطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، اليوم الإثنين في مدينة الدمام، المرحلة الثانية من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في "العثيم مول"، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بعد النجاح الكبير في الرياض الأسبوع الماضي، حيث سجّل تفاعلاً، ووجد إقبالاً كثيفاً من قِبل الزوّار.

وسيشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر ستقام مسابقة التصويب نحو الهدف، وتم رصد جوائز ثمينة للفائزين عبارة عن أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، إضافة إلى تسليم كل المشاركين هدايا متنوعة.

وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.

كفاءة المركز السعودي لكفاءة الطاقة #اختر-لونك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد نجاحه بالرياض .. "كفاءة" تنقل مسابقة "اختر لونك" إلى الدمام
سبق

يطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، اليوم الإثنين في مدينة الدمام، المرحلة الثانية من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في "العثيم مول"، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بعد النجاح الكبير في الرياض الأسبوع الماضي، حيث سجّل تفاعلاً، ووجد إقبالاً كثيفاً من قِبل الزوّار.

وسيشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر ستقام مسابقة التصويب نحو الهدف، وتم رصد جوائز ثمينة للفائزين عبارة عن أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، إضافة إلى تسليم كل المشاركين هدايا متنوعة.

وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
08:58 AM

بعد نجاحه بالرياض .. "كفاءة" تنقل مسابقة "اختر لونك" إلى الدمام

أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
678

يطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، اليوم الإثنين في مدينة الدمام، المرحلة الثانية من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في "العثيم مول"، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بعد النجاح الكبير في الرياض الأسبوع الماضي، حيث سجّل تفاعلاً، ووجد إقبالاً كثيفاً من قِبل الزوّار.

وسيشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر ستقام مسابقة التصويب نحو الهدف، وتم رصد جوائز ثمينة للفائزين عبارة عن أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، إضافة إلى تسليم كل المشاركين هدايا متنوعة.

وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,886
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,677
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,139
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,292

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة