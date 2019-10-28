بعد نجاحه بالرياض .. "كفاءة" تنقل مسابقة "اختر لونك" إلى الدمام

أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة

يطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، اليوم الإثنين في مدينة الدمام، المرحلة الثانية من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في "العثيم مول"، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بعد النجاح الكبير في الرياض الأسبوع الماضي، حيث سجّل تفاعلاً، ووجد إقبالاً كثيفاً من قِبل الزوّار.

وسيشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر ستقام مسابقة التصويب نحو الهدف، وتم رصد جوائز ثمينة للفائزين عبارة عن أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، إضافة إلى تسليم كل المشاركين هدايا متنوعة.

وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.