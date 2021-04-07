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في مجال رياضة كرة القدم النسائية.. اتفاقية تعاونية تجمع جامعة الأميرة نورة بالاتحاد السعودي

وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اتفاقية تعاون اليوم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال رياضة كرة القدم النسائية، وذلك في مقر الجامعة.

ومثلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في توقيع الاتفاقية: وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة ريم بنت محمد الوهيبي، بينما مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير والمشرفة على كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء بنت عبد الرحمن العريفي.

وتدعم الاتفاقية خطة الجامعة الإستراتيجية 2025 لضمان بيئة جامعية داعمة للصحة والرفاهية، وزيادة ممارسي البرامج الرياضية، وتعزيز سمعة الجامعة وتطوير إستراتيجيتها وإبراز إنجازاتها والمشاركة في المحافل الرياضية، إضافة إلى خطة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة ورفع قاعدة الممارسات لها، وتمكين المرأة السعودية من الحضور في الرياضة النسائية بشكل أكبر بما يتوازى مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مجال رياضة كرة القدم النسائية.. اتفاقية تعاونية تجمع جامعة الأميرة نورة بالاتحاد السعودي
سبق

وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اتفاقية تعاون اليوم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال رياضة كرة القدم النسائية، وذلك في مقر الجامعة.

ومثلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في توقيع الاتفاقية: وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة ريم بنت محمد الوهيبي، بينما مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير والمشرفة على كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء بنت عبد الرحمن العريفي.

وتدعم الاتفاقية خطة الجامعة الإستراتيجية 2025 لضمان بيئة جامعية داعمة للصحة والرفاهية، وزيادة ممارسي البرامج الرياضية، وتعزيز سمعة الجامعة وتطوير إستراتيجيتها وإبراز إنجازاتها والمشاركة في المحافل الرياضية، إضافة إلى خطة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة ورفع قاعدة الممارسات لها، وتمكين المرأة السعودية من الحضور في الرياضة النسائية بشكل أكبر بما يتوازى مع رؤية المملكة 2030.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
06:40 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
08:24 PM

في مجال رياضة كرة القدم النسائية.. اتفاقية تعاونية تجمع جامعة الأميرة نورة بالاتحاد السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اتفاقية تعاون اليوم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال رياضة كرة القدم النسائية، وذلك في مقر الجامعة.

ومثلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في توقيع الاتفاقية: وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة ريم بنت محمد الوهيبي، بينما مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير والمشرفة على كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء بنت عبد الرحمن العريفي.

وتدعم الاتفاقية خطة الجامعة الإستراتيجية 2025 لضمان بيئة جامعية داعمة للصحة والرفاهية، وزيادة ممارسي البرامج الرياضية، وتعزيز سمعة الجامعة وتطوير إستراتيجيتها وإبراز إنجازاتها والمشاركة في المحافل الرياضية، إضافة إلى خطة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة ورفع قاعدة الممارسات لها، وتمكين المرأة السعودية من الحضور في الرياضة النسائية بشكل أكبر بما يتوازى مع رؤية المملكة 2030.

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