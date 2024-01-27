لتهديده حياة العاهل الأردني.. سجن نائب سابق 12 عامًا أشغال شاقة

إدانة 13 متهمًا آخرين في القضية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم "الأربعاء"، حكمًا بالسجن 12 عامًا بحق نائب سابق كان فُُصل من مجلس النواب الصيف الماضي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب بينها تهديد حياة الملك.

وأفاد مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن المحكمة حكمت في جلسة علنية على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة "40 عامًا" بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاماً؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف المصدر أن المحكمة أصدرت أحكامًا أخرى بحق 13 متهمًا آخرين أُدينوا في إطار القضية تراوحت بين السجن سبعة وثمانية أعوام.

ووجهت المحكمة "للعجارمة" تهمًا أبرزها التهديد الواقع على حياة جلالة الملك، واقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات، كما أدين مع الآخرين بتهم بينها تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي.