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الإمارات: 1699 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء يصل إلى 507.706

‬سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 527.266 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.598 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.686 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 507.706 حالات.

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الإمارات: 1699 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

‬سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 527.266 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.598 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.686 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 507.706 حالات.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
02:46 PM

الإمارات: 1699 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء يصل إلى 507.706

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 527.266 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.598 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.686 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 507.706 حالات.

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