النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير تبوك": تطوير منظومة التشريعات يجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم للمملكة

قال: تعد امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها البلاد

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تطوير منظومة التشريعات المتخصّصة التي تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال الأمير فهد بن سلطان، إن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان حقوق الإنسان التي سوف تسهم -بإذن الله- في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي والعناية بالبيئة التشريعية وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة، مضيفاً أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يأتي كذلك امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية ۲۰۳۰ بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والاستقرار والتطور.

وفِي الختام، سأل الله -العلي القدير- أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليها أمنها وعزها واستقرارها.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير تبوك": تطوير منظومة التشريعات يجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم للمملكة
سبق

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تطوير منظومة التشريعات المتخصّصة التي تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال الأمير فهد بن سلطان، إن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان حقوق الإنسان التي سوف تسهم -بإذن الله- في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي والعناية بالبيئة التشريعية وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة، مضيفاً أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يأتي كذلك امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية ۲۰۳۰ بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والاستقرار والتطور.

وفِي الختام، سأل الله -العلي القدير- أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليها أمنها وعزها واستقرارها.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
12:25 PM

"أمير تبوك": تطوير منظومة التشريعات يجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم للمملكة

قال: تعد امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها البلاد

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
239

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تطوير منظومة التشريعات المتخصّصة التي تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال الأمير فهد بن سلطان، إن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان حقوق الإنسان التي سوف تسهم -بإذن الله- في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي والعناية بالبيئة التشريعية وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة، مضيفاً أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يأتي كذلك امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية ۲۰۳۰ بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والاستقرار والتطور.

وفِي الختام، سأل الله -العلي القدير- أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليها أمنها وعزها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,961
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,417
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,593
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,347

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة