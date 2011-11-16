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مركز تعارفوا يقدم ورشة "اكتسب الإيجابية في حياتك"

تقام عبر "الزوم" السبت وسيمنح المشاركون شهادات حضور

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان"ما ودعك ربك... اكتسب الإيجابية في حياتك"، التي ستقام عبر الزوم يوم السبت القادم الموافق 20-11-2020 م، وسيمنح المشاركون شهادات حضور.

يقدم الورشة الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان دكتوراه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن متخصص في الإيجابية وحاصل على شهادات في الإيجابية من مركز الرجال من المريخ والنساء من الزهرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش الدكتور اللحيدان مفهوم الإيجابية من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية الواقعية، التي تعززها في النفوس وتثمر شحذا للأفكار والهمم، ومن المحاور التطرق للآثار التي تصاحب الطاقة الإيجابية، وصفات الناس الذين يتمتعون بالطاقة الإيجابية، وسماتهم وسيرهم ومنجزات على مستويات الأفراد والمجتمعات، كما يناقش الدكتور اللحيدان جانباً مهماً وصفحة بيضاء مشرقة في موضوع الإيجابية، حيث سيتعرف المشاركون على أهمية التواصل في دائرة العلاقات الإيجابية، مدعماً ذلك بشواهد من التاريخ والعصر الحاضر، لشخصيات صنعت من علاقتها إنجازات ومشاريع وخطط، ونماذج عمل وحياة معيشة، قائمة على الإيجابية، كُتب لها التميز والانتشار في المجتمعات والدول.

يذكر أن مركز تعارفوا أتاح للراغبين في حضور الورشة، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.

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مركز تعارفوا يقدم ورشة "اكتسب الإيجابية في حياتك"
سبق

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان"ما ودعك ربك... اكتسب الإيجابية في حياتك"، التي ستقام عبر الزوم يوم السبت القادم الموافق 20-11-2020 م، وسيمنح المشاركون شهادات حضور.

يقدم الورشة الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان دكتوراه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن متخصص في الإيجابية وحاصل على شهادات في الإيجابية من مركز الرجال من المريخ والنساء من الزهرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش الدكتور اللحيدان مفهوم الإيجابية من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية الواقعية، التي تعززها في النفوس وتثمر شحذا للأفكار والهمم، ومن المحاور التطرق للآثار التي تصاحب الطاقة الإيجابية، وصفات الناس الذين يتمتعون بالطاقة الإيجابية، وسماتهم وسيرهم ومنجزات على مستويات الأفراد والمجتمعات، كما يناقش الدكتور اللحيدان جانباً مهماً وصفحة بيضاء مشرقة في موضوع الإيجابية، حيث سيتعرف المشاركون على أهمية التواصل في دائرة العلاقات الإيجابية، مدعماً ذلك بشواهد من التاريخ والعصر الحاضر، لشخصيات صنعت من علاقتها إنجازات ومشاريع وخطط، ونماذج عمل وحياة معيشة، قائمة على الإيجابية، كُتب لها التميز والانتشار في المجتمعات والدول.

يذكر أن مركز تعارفوا أتاح للراغبين في حضور الورشة، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
12:28 AM

مركز تعارفوا يقدم ورشة "اكتسب الإيجابية في حياتك"

تقام عبر "الزوم" السبت وسيمنح المشاركون شهادات حضور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان"ما ودعك ربك... اكتسب الإيجابية في حياتك"، التي ستقام عبر الزوم يوم السبت القادم الموافق 20-11-2020 م، وسيمنح المشاركون شهادات حضور.

يقدم الورشة الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان دكتوراه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن متخصص في الإيجابية وحاصل على شهادات في الإيجابية من مركز الرجال من المريخ والنساء من الزهرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش الدكتور اللحيدان مفهوم الإيجابية من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية الواقعية، التي تعززها في النفوس وتثمر شحذا للأفكار والهمم، ومن المحاور التطرق للآثار التي تصاحب الطاقة الإيجابية، وصفات الناس الذين يتمتعون بالطاقة الإيجابية، وسماتهم وسيرهم ومنجزات على مستويات الأفراد والمجتمعات، كما يناقش الدكتور اللحيدان جانباً مهماً وصفحة بيضاء مشرقة في موضوع الإيجابية، حيث سيتعرف المشاركون على أهمية التواصل في دائرة العلاقات الإيجابية، مدعماً ذلك بشواهد من التاريخ والعصر الحاضر، لشخصيات صنعت من علاقتها إنجازات ومشاريع وخطط، ونماذج عمل وحياة معيشة، قائمة على الإيجابية، كُتب لها التميز والانتشار في المجتمعات والدول.

يذكر أن مركز تعارفوا أتاح للراغبين في حضور الورشة، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.

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