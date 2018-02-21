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زوار المسجد النبوي يشيدون بمستوى خدمات السقيا

بعد نتائج استطلاع آراء ما يزيد على 500 زائر منهم

أبدى زائرو المسجد النبوي، رضاهم التام عن مستوى الخدمات التي توفرها إدارة السقيا بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي داخل المسجد وساحاته؛ مشيدين بما شاهدوه من استعدادات وتجهيزات ملموسة ودعم غير محدود لخدمة المصلين والزائرين.

جاء ذلك وفقاً لنتائج الاستبانات التي قدّمتها إدارة السقيا للزائرين في المسجد النبوي ورصد انطباعاتهم حول الخدمات واستطلاع الآراء لأكثر من 500 زائر، إضافة إلى استقبال الاقتراحات والملاحظات.

وقال مدير إدارة السقيا يوسف بن قالط العوفي: تقديم الاستبانات يأتي حرصاً من الإدارة على قياس رضا الزائرين، وتقديم أعلى مستويات الخدمة المقدمة في المسجد النبوي، والاستفادة من المقترحات التي يتطلع إليها الزائرون.

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زوار المسجد النبوي يشيدون بمستوى خدمات السقيا
سبق

أبدى زائرو المسجد النبوي، رضاهم التام عن مستوى الخدمات التي توفرها إدارة السقيا بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي داخل المسجد وساحاته؛ مشيدين بما شاهدوه من استعدادات وتجهيزات ملموسة ودعم غير محدود لخدمة المصلين والزائرين.

جاء ذلك وفقاً لنتائج الاستبانات التي قدّمتها إدارة السقيا للزائرين في المسجد النبوي ورصد انطباعاتهم حول الخدمات واستطلاع الآراء لأكثر من 500 زائر، إضافة إلى استقبال الاقتراحات والملاحظات.

وقال مدير إدارة السقيا يوسف بن قالط العوفي: تقديم الاستبانات يأتي حرصاً من الإدارة على قياس رضا الزائرين، وتقديم أعلى مستويات الخدمة المقدمة في المسجد النبوي، والاستفادة من المقترحات التي يتطلع إليها الزائرون.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:54 PM

زوار المسجد النبوي يشيدون بمستوى خدمات السقيا

بعد نتائج استطلاع آراء ما يزيد على 500 زائر منهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أبدى زائرو المسجد النبوي، رضاهم التام عن مستوى الخدمات التي توفرها إدارة السقيا بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي داخل المسجد وساحاته؛ مشيدين بما شاهدوه من استعدادات وتجهيزات ملموسة ودعم غير محدود لخدمة المصلين والزائرين.

جاء ذلك وفقاً لنتائج الاستبانات التي قدّمتها إدارة السقيا للزائرين في المسجد النبوي ورصد انطباعاتهم حول الخدمات واستطلاع الآراء لأكثر من 500 زائر، إضافة إلى استقبال الاقتراحات والملاحظات.

وقال مدير إدارة السقيا يوسف بن قالط العوفي: تقديم الاستبانات يأتي حرصاً من الإدارة على قياس رضا الزائرين، وتقديم أعلى مستويات الخدمة المقدمة في المسجد النبوي، والاستفادة من المقترحات التي يتطلع إليها الزائرون.

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