تمكن "مدني الباحة" من إنقاذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك.
وأفاد الدفاع المدني بأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنيْن، وهما بصحة جيدة.
"مدني الباحة" ينقذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية
تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.. وأصبحا بصحة جيدة
تمكن "مدني الباحة" من إنقاذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك.
وأفاد الدفاع المدني بأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنيْن، وهما بصحة جيدة.
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"مدني الباحة" ينقذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبليةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-11
تمكن "مدني الباحة" من إنقاذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك.
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:16 PM
"مدني الباحة" ينقذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية
تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.. وأصبحا بصحة جيدة
تمكن "مدني الباحة" من إنقاذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك.
وأفاد الدفاع المدني بأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنيْن، وهما بصحة جيدة.
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