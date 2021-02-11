النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الباحة" ينقذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية

تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.. وأصبحا بصحة جيدة

تمكن "مدني الباحة" من إنقاذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك.
وأفاد الدفاع المدني بأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنيْن، وهما بصحة جيدة.

مدني الباحة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الباحة" ينقذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية
سبق

تمكن "مدني الباحة" من إنقاذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك.
وأفاد الدفاع المدني بأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنيْن، وهما بصحة جيدة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:16 PM

"مدني الباحة" ينقذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية

تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.. وأصبحا بصحة جيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
306

تمكن "مدني الباحة" من إنقاذ مواطنيْن علقا بإحدى المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك.
وأفاد الدفاع المدني بأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنيْن، وهما بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,019
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,458
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,679
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,402

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة