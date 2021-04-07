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السعودية الثانية عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021

حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021، والذي يقيس الوضع الحالي والمستقبلي لـ 23 سوقاً عالمياً.

وحصدت في مؤشر "إبسوس - Ipsos" لثقة المستهلك 61.4 نقطة "بزيادة 15.7 نقطة عن المتوسط العالمي البالغ 45.7 نقطة"، وجاءت بعد الصين التي تتصدر القائمة منذ أشهر، ومتقدمة على أسواق: السويد، الهند، استراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، كندا، بلجيكا، فرنسا، وغيرها من الدول.

ويقيس الاستطلاع أربعة مؤشرات أساسية، هي: توجهات الاقتصاد المحلي، المناخ الاستثماري في البلد، القدرات المالية الشخصية للمستهلكين، الأمان الوظيفي العام. وتعكس نتيجة المؤشر الثقة العالية للمستهلك السعودي في الاقتصاد الوطني، والتفاؤل والنظرة المستقبلية الإيجابية، وثقة المستهلك في عمليات الشراء ونوايا الإنفاق والاستثمار.

يشار إلى أن المملكة حققت العام الماضي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD بعد تحقيقها لقفزة نوعية من المرتبة 38 وصولاً للمرتبة الثانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية الثانية عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021
سبق

حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021، والذي يقيس الوضع الحالي والمستقبلي لـ 23 سوقاً عالمياً.

وحصدت في مؤشر "إبسوس - Ipsos" لثقة المستهلك 61.4 نقطة "بزيادة 15.7 نقطة عن المتوسط العالمي البالغ 45.7 نقطة"، وجاءت بعد الصين التي تتصدر القائمة منذ أشهر، ومتقدمة على أسواق: السويد، الهند، استراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، كندا، بلجيكا، فرنسا، وغيرها من الدول.

ويقيس الاستطلاع أربعة مؤشرات أساسية، هي: توجهات الاقتصاد المحلي، المناخ الاستثماري في البلد، القدرات المالية الشخصية للمستهلكين، الأمان الوظيفي العام. وتعكس نتيجة المؤشر الثقة العالية للمستهلك السعودي في الاقتصاد الوطني، والتفاؤل والنظرة المستقبلية الإيجابية، وثقة المستهلك في عمليات الشراء ونوايا الإنفاق والاستثمار.

يشار إلى أن المملكة حققت العام الماضي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD بعد تحقيقها لقفزة نوعية من المرتبة 38 وصولاً للمرتبة الثانية.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:59 PM

السعودية الثانية عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021، والذي يقيس الوضع الحالي والمستقبلي لـ 23 سوقاً عالمياً.

وحصدت في مؤشر "إبسوس - Ipsos" لثقة المستهلك 61.4 نقطة "بزيادة 15.7 نقطة عن المتوسط العالمي البالغ 45.7 نقطة"، وجاءت بعد الصين التي تتصدر القائمة منذ أشهر، ومتقدمة على أسواق: السويد، الهند، استراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، كندا، بلجيكا، فرنسا، وغيرها من الدول.

ويقيس الاستطلاع أربعة مؤشرات أساسية، هي: توجهات الاقتصاد المحلي، المناخ الاستثماري في البلد، القدرات المالية الشخصية للمستهلكين، الأمان الوظيفي العام. وتعكس نتيجة المؤشر الثقة العالية للمستهلك السعودي في الاقتصاد الوطني، والتفاؤل والنظرة المستقبلية الإيجابية، وثقة المستهلك في عمليات الشراء ونوايا الإنفاق والاستثمار.

يشار إلى أن المملكة حققت العام الماضي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD بعد تحقيقها لقفزة نوعية من المرتبة 38 وصولاً للمرتبة الثانية.

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