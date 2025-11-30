جاك دورسي يتنحى عن منصبه كرئيس لشركة "تويتر"

أعلن جاك دورسي عن تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "تويتر"، مشيرًا إلى أن قراره غير المتوقع سارٍ المفعول على الفور.

وأوضح دورسي في بيان استقالته عبر تويتر، أن باراج أجاروال، الرئيس التنفيذي السابق لقسم التكنولوجيا في تويتر سيتولى منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر.

ولم يوضح دورسي، المؤسس المشارك لتويتر، سبب استقالته، ولكنه تحدث عن أجاروال بقوله "إنه فضولي، ومتقصٍّ، وعقلاني، وخلاق، ومتفانٍ، ومدرك لذاته، ومتواضع".

وتابع حديثه عن رئيس تويتر الجديد قائلًا "إنه يقود بقلب وروح، وهو شخص أتعلم منه يوميًّا. ثقتي به كرئيس تنفيذي لدينا عميقة للغاية".

وأشار دورسي إلى أنه سيظل في مجلس إدارة تويتر حتى مايو 2022، فيما سيصبح بريت تايلور، رئيسًا لمجلس المديرين التنفيذيين في تويتر.

وسيسعى دورسي خلال تلك الفترة الانتقالية للمساعدة في انتقال الإدارة الجديدة بسلاسة.

وقال دورسي في نص استقالته: "أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تتمكن الشركة من الوقوف بمفردها، بعيدًا عن تأثير مؤسسها أو اتجاهه".

وأردف بقوله: "أريدكم جميعًا أن تعرفوا أن هذا كان قراري وأنا أملكه. لقد كان أمرًا صعبًا بالنسبة لي بالطبع. أحب هذه الخدمة والشركة... وأحبكم جميعًا كثيرًا".

وأتم بقوله "أنا حزين حقًّا، لكنني سعيد حقًا. لا توجد العديد من الشركات التي تصل إلى هذا المستوى. ولا يوجد الكثير من المؤسسين الذين يختارون شركتهم على غرورهم. أعلم أننا سنثبت أن هذه كانت الخطوة الصحيحة".