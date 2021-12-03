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تعيين مدرب جديد لمنتخب الصين قبل مواجهة الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم تعيين لي زياوبينغ، مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً للمدرب السابق لي تاي الذي أعلن استقالته من منصبه.

ويحتل المنتخب الصيني حالياً المركز الخامس في المجموعة الثانية ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، بعد أن جمع 5 نقاط من أول 6 مباريات، حيث يتأخر بـ11 نقطة خلف منتخب السعودية المتصدر.

وشهدت أول ست مباريات للفريق تحقيق انتصار وحيد مقابل تعادلين وثلاث خسائر.

وقال بيان الاتحاد الصيني لكرة القدم: تقدم لي تاي باستقالته من تدريب المنتخب الصيني لكرة القدم، وبعد دراسة الاتحاد الصيني لكرة القدم، قرر تعيين لي زياوبينغ كمدرب لمنتخب الصين للرجال.

وكان لي تاي تسلّم مهمة تدريب المنتخب الصيني في شهر يناير 2020، خلفاً للمدرب السابق مارتشيللو ليبي، والذي استقال بعد الخسارة أمام سوريا في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية في شهر نوفمبر 2019.

وقاد لي تاي المنتخب الصيني لعبور الدور الثاني من التصفيات أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني، بعد حلوله ثانياً في المجموعة الأولى خلف سوريا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعيين مدرب جديد لمنتخب الصين قبل مواجهة الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم
سبق

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم تعيين لي زياوبينغ، مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً للمدرب السابق لي تاي الذي أعلن استقالته من منصبه.

ويحتل المنتخب الصيني حالياً المركز الخامس في المجموعة الثانية ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، بعد أن جمع 5 نقاط من أول 6 مباريات، حيث يتأخر بـ11 نقطة خلف منتخب السعودية المتصدر.

وشهدت أول ست مباريات للفريق تحقيق انتصار وحيد مقابل تعادلين وثلاث خسائر.

وقال بيان الاتحاد الصيني لكرة القدم: تقدم لي تاي باستقالته من تدريب المنتخب الصيني لكرة القدم، وبعد دراسة الاتحاد الصيني لكرة القدم، قرر تعيين لي زياوبينغ كمدرب لمنتخب الصين للرجال.

وكان لي تاي تسلّم مهمة تدريب المنتخب الصيني في شهر يناير 2020، خلفاً للمدرب السابق مارتشيللو ليبي، والذي استقال بعد الخسارة أمام سوريا في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية في شهر نوفمبر 2019.

وقاد لي تاي المنتخب الصيني لعبور الدور الثاني من التصفيات أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني، بعد حلوله ثانياً في المجموعة الأولى خلف سوريا.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
04:09 PM

تعيين مدرب جديد لمنتخب الصين قبل مواجهة الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم تعيين لي زياوبينغ، مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً للمدرب السابق لي تاي الذي أعلن استقالته من منصبه.

ويحتل المنتخب الصيني حالياً المركز الخامس في المجموعة الثانية ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، بعد أن جمع 5 نقاط من أول 6 مباريات، حيث يتأخر بـ11 نقطة خلف منتخب السعودية المتصدر.

وشهدت أول ست مباريات للفريق تحقيق انتصار وحيد مقابل تعادلين وثلاث خسائر.

وقال بيان الاتحاد الصيني لكرة القدم: تقدم لي تاي باستقالته من تدريب المنتخب الصيني لكرة القدم، وبعد دراسة الاتحاد الصيني لكرة القدم، قرر تعيين لي زياوبينغ كمدرب لمنتخب الصين للرجال.

وكان لي تاي تسلّم مهمة تدريب المنتخب الصيني في شهر يناير 2020، خلفاً للمدرب السابق مارتشيللو ليبي، والذي استقال بعد الخسارة أمام سوريا في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية في شهر نوفمبر 2019.

وقاد لي تاي المنتخب الصيني لعبور الدور الثاني من التصفيات أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني، بعد حلوله ثانياً في المجموعة الأولى خلف سوريا.

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