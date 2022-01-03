"داعش" يقتل 9 عناصر من النظام السوري في كمين

استهدف رتلاً عسكرياً بين حمص ودير الزور

قُتل تسعة عناصر من النظام السوري في كمين نصبه تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البادية السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)

وأوضح المرصد أن عناصر التنظيم استهدفوا عبر كمين رتلاً عسكرياً ضمّ آليات عدة قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور الشرقية في منطقة تضم منشآت نفطية، غالباً ما يشنّ التنظيم هجمات فيها.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل تسعة عناصر من النظام ومسلحين موالين له، وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء النظام أن "خمسة عسكريين قُتلوا وأصيب عشرين آخرين بجروح، جراء تعرّض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي من قبل مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي".