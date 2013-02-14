أغلى سباق في العالم.. تنافس يجمع "ماندالون" و"ميدنايت بوربون "على كأس السعودية

يسعى الجوادان الأمريكيان لانتزاع البطولة البالغة قيمتها 20 مليون دولار

يلتقي مجددًا بطلا السباقات الأمريكية ماندالون وميدنايت بوربون التنافس في كأس السعودية البالغة قيمته 20 مليون دولار.

وسيحاول الجوادان الأمريكيان انتزاع لقب كأس السعودية من مشرف الفائز في العام الماضي، والذي قال مدربه ثيدي غوسدن يوم الثلاثاء إنه في حالة ممتازة قبيل خوضه لأغلى سباق في العالم.

وسيتواجهان الآن من جديد في أغلى سباق في العالم كأس السعودية الفئة الأولى البالغة مسافته 1800 متر على الأرضية الرملية في ميدان الملك عبد العزيز في الرياض يوم السبت 26 فبراير.

وكان التنافس قد جمع الاثنين في سباق (Grade 3 Louisiana Stakes) الشهر الماضي في "فير جراوندز" عندما حل ماندالون في الصدارة بفارق ثلاثة أرباع الطول.

وكان (The Louisiana Stakes) أول سباق يخوضه ماندالون منذ أن فاز بشوط (Grade 1 Haskell Stakes) في "مونماوث بارك" في شهر يوليو الماضي.

خصوصًا أن ماندالون قد عاد للسباقات بعد إصابة لحقت به، ويعتقد مدربه براد كوكس أنه لا يزال يتحسن قبيل رحلته إلى السعودية لخوض السباق الأغلى في العالم.

وقال: "خاض ماندالون سباقًا عظيمًا في فير جراوندز في (Louisiana Stakes). وكان أول سباق يخوضه منذ فترة ويبدو أنه خرج منه بحالة جيدة- وقد زاول تدريبًا جيدًا صباح الأحد.

"وقد أحرز تقدمًا في أداء التمارين. وإذا استمر في ذلك التقدم فسيكون على قدر كبير من القوة في كأس السعودية.

"لطالما اعتقدت أنه من جياد الفئة الأولى المميزة، لذا كان يهمنا ويهم جودمونت أن يحقق الفوز بأشواط الفئة الأولى ونضيفه إلى قائمة الفحول.

"لقد فاز بشوط الفئة الأولى في (Haskell Stakes). وبعد (Haskell )، لم يكن ببساطة مستعدًا ومنحناه الوقت الذي احتاج إليه.

"لقد عاد أقوى وأكبر. فقد ركبه فلورنت (غيرو) وقال بعد أن عاد إنه أصبح من الجياد أكثر نضجًا من الناحية الذهنية. وهذا يمنحنا ثقة كبيرة في المضي قدمًا.

"أعتقد أن المضمار سيكون جيدًا. إنه جواد قادر على أن يؤدي الذي نريده له في السباق. وهو قادر على التكيف مع وتيرة السباق سواء كانت بطيئة أو سريعة".

"إن سباق كأس السعودية الفئة الأولى ومسافته 1800 متر يتميز بكونه ذا دورة واحدة، وهذا ليس شائعًا في أمريكا، إذ إن بلمونت هي المكان الوحيد لخوض ما يماثل هذا السباق، لكنني واثق بأنه سيكون قادرًا على التكيف".

"إن كأس السعودية تعد سباقًا جديدًا حديث الوجود لكنه جذب اهتمام العالم بكامله دون شك. وقد أصبح من السباقات التي يتطلع الجميع للمشاركة فيها وإذا استطعنا الفوز بهذه الكأس لصالح جودمونت فسيكون ذلك أمرًا رائعًا".

وعلى الرغم من إنهاء ميدنايت بوربون للسباق متخلفًا عن ماندالون في (Louisiana Stakes) وفي (Kentucky Derby) العام الماضي، عندما مرّ بمرحلة متعثرة، يأمل ستيف آسموسن، مدرب ميدنايت بوربون، بأن يحقق نجم إسطبله الفوز في هذا السباق المهم.

حيث لم يحالفه الحظ كثيرًا في مسيرته. فقد سقط باكو لوبيز أرضًا حين تعرقل أثناء خوض التحدي في (Haskell Stakes) ويعتقد مدربه أن لديه القدرة على أن يكون بطلاً.

وقال اسموسن : "لديه ما يميزه من القدرات ولم يستغلها بالكامل في هذه المرحلة. فلم يحقق النجاحات التي يتمتع بها فلديه قدرات كبيرة لكن في جعبتنا الكثير لنفعله في المستقبل.

"لا يزال في مرحلة النمو الجسدي والذهني الذي يؤهله باعتقادي لأن يصبح الجواد الأفضل تدريبًا في العالم لهذا العام".

"إنه يمضي في طريقه بالتدريج لكن موهبته حاضرة وأنا على يقين تام بأنه سيقدم أفضل ما عنده في كأس السعودية".

وقد امتطى الخيال جويل روزاريو ميدنايت بوربون في (Louisiana Stakes) وسيواصل ركوبه في كأس السعودية الفئة الأولى. وسيتعين عليه أن يثبت تميزه مع وجود ماندالون لكن اسموسن يرى بأن سباق الشهر الماضي سيعزز أمله في كسب السباق الكبير.

وقال: "كان ذلك السباق مجرد استعداد لكأس السعودية. وقد خرج منه بحالة أفضل مما كان عليها سابقًا. إذ أتاح له التدرب بشكل جيد للغاية".

"لقد لاحظت من التحضيرات التمهيدية لسباقه الأخير ومن حالته بعد السباق ومن أدائه منذ ذلك الحين بأننا نحرز تقدمًا كبيرًا".

"إن الأرقام التي أحرزها على صعيد السرعة ممتازة جدًا لأي جواد في العالم أثناء التدريبات. وليس علينا سوى أن نأمل أن نحقق النتيجة المنشودة".

"لقد نضج كثيرًا في أسلوب تعامله مع التدريب مقارنة بما كان عليه في الماضي. فقد أبلى بلاءً حسنًا يوم الأحد في "فير جراوندز". وقد أنهى السباق بحالة ممتازة وعاد إلى المضمار صباح الثلاثاء.



"أتطلع إلى ما هو أفضل بقليل يوم الأحد المقبل. ومن ثم سينتقل بالشاحنة من نيوأورليانز إلى بالم ميدوز ويسافر بالطائرة من هناك".