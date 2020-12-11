مواجهة مرتقبة تجمع قطبي الطائرة السعودية.. الهلال والأهلي لحسم صدارة الدور الأول

النصر يسعى لعبور محطة السلام

تنطلق غداً السبت مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وتأتي مواجهة الهلال والأهلي كأقوى المباريات التي دائماً تتميز بالإثارة والندية؛ كونهما يتنافسان على صدارة الدوري، فالهلال يتصدر الترتيب بـ29 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي، وكلا الفريقين يملكان شخصية الفوز من خلال الإمكانيات الفنية والخبرة وكثرة النجوم والفريق الذي سيلعب بأقل الأخطاء واستقبال الكرة الأولى ستكون هي مفتاح الفوز. يقود اللقاء سعد اليحيوي حكمًا أول، ومحمد الهزيم حكمًا ثانيًا، وعبد العزيز الرميحي مسجلاً، وسيقام اللقاء على صالة وزارة الرياضة بالرياض 5.30 مساء.

ويلعب الاتحاد مع ضمك على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة 5 مساء، يقود اللقاء هاني سنان حكمًا أول، ورائد مطر حكمًا ثانيًا، وثامر منصوري مسجلاً.

ويلتقي السلام نظيره النصر على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند الساعة 5.15 مساء، يقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول، وأحمد الكويتي حكمًا ثانيًا، وأمين الطريفي مسجلًا.

ويحلّ الموج ضيفاً على نظيره الفيصلي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة عند الساعة 5.30 مساء، يقود اللقاء عبد اللطيف العتيق حكمًا أول، وعلي الشهراني حكمًا أول، وسليمان الفايز مسجلاً.

وفي ختام مباريات السبت يلتقي الابتسام نظيره الوحدة على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة 5.15 مساء، يقود اللقاء خالد الزغيبي حكمًا أول، ومحمد الهداب حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.