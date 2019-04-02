مدير تعليم الشرقية: خُطى التطور طالت جميع الاتجاهات والميادين في عهد الملك سلمان

أكد أن الزيارة امتداد لنهج قادة البلاد في تلمُّس أحوال المواطنين وتلبية احتياجاتهم

قال المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان: إن المنطقة الشرقية تزهو فرحًا بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في زيارتهما الميمونة للمنطقة الشرقية.

وأكد أن الزيارة تأتي امتدادًا للنهج الأصيل الذي دأب عليه قادة هذه البلاد في الاطلاع على أحوال المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

وقال: إن المتأمل في مسيرة هذا الكيان الشامخ يدرك يقينًا أن الله حبانا بقيادة تسعى إلى التطوير، وتلمس الاحتياجات، ورفاهية المواطن السعودي وأمنه.. إنه الملك سلمان.. رجل الحزم والعزم، رجل المنجزات والمبادرات.. من جعل مملكتنا تحظى بثقل سياسي، لا يستهان به، ومكانة أكدها بتوجيهاته السديدة وقراراته الصائبة.

وتابع: ولئن كان العالم يموج بالأحداث والصراعات من حولنا إلا أننا -ولله الحمد- نتقلب في النعم، وننعم بالأمن والأمان في وطننا السعودي.

وأضاف: اليوم نتحدث بمشاعر الفخر والاعتزاز عن عهد زاهر، نعيشه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مهندس الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ التي نقلت هذه البلاد إلى مراحل متقدمة في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة الكبيرة نجدها فرصة سانحة نحن أسرة تعليم المنطقة الشرقية لتجديد الوفاء وعدًا وعهدًا لقائدنا ووالدنا الملك سلمان - أيده الله - ولسمو ولي عهده الكريم؛ إذ نلمس تسارعًا في خطى التطور لتطول جميع القطاعات والميادين تحقيقًا للرخاء والرفاهية والأمن والأمان.. ذلك هو نهج قيادتنا الحكيمة في الاهتمام ببناء الإنسان السعودي.

وتابع: فبُذلت الجهود، ورُسمت الاستراتيجيات لقيام نهضة حضارية أكثر شمولية، مستندة بعد توفيقه تعالى إلى رؤى طموحة وعزائم قوية.. فما بالنا والمشروعات العملاقة والتطورات المتلاحقة في كل مدينة ومحافظة من هذا الوطن الغالي.

وأردف: اليوم المنطقة الشرقية وأهلها يعبِّرون عن مشاعر الاعتزاز لما نحن فيه من عهد مفعم بالإنجازات النوعية والخطوات الحازمة، ترجمت طموحات قائدنا – أيده الله - متفائلين كل التفاؤل بأن يكون مستقبلنا -بمشيئة الله- حافلاً بالخير والإنجاز، وزاخرًا بالنماء والعطاء؛ لنزداد فيه تلاحمًا والتفافًا حول قيادتنا الرشيدة رغم أنف الحاسدين، وكيد المعتدين.

وختم بقوله: حفظ الله مملكتنا الغالية كيانًا شامخًا، وأدام أمنها ورخاءها واستقرارها، وحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.