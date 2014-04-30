تعرف على مراحل مشروع القدية.. البداية من مدينة المغامرات والألعاب المثيرة "Six Flags"

سيكتمل تدشينه عبر 3 مراحل

بدأ العد التنازلي لافتتاح "القدية" المدينة الترفيهية والرياضية والثقافية الأكبر في العالم، بعد أن وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وبحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس للمشروع الضخم الذي سيغير وجه المملكة الترفيهي.

المشروع المتكامل الهادف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص وظيفية ملائمة في مجالات مبتكرة للمواطنين، سيكتمل تدشينه عبر 3 مراحل ليكون الوجهة الأمثل والأنسب لكل شرائح المجتمع السعودي.



المرحلة الأولى

بدأت المرحلة الأولى منذ الشرارة الأولى لإطلاق سمو ولي العهد فكرة المشروع في 2017، وبدأ التنفيذ الفعلي في تدشين البنى التحتية للصرح الكبير، وبناء مرافقه الترفيهية المميزة، وحسب المخطط سيتم افتتاح أعمال المرحلة الأولى في عام 2022م.

ومن المنتظر أن يكون أول المشروعات هو إنشاء منتزه ترفيهي للألعاب يحمل اسم العلامة التجارية الشهيرة "Six Flags"؛ إذ وقع صندوق الاستثمارات العامة مع الشركة الرائدة عالميًا في المتنزهات الترفيهية، اتفاقية لتطوير وتصميم منتزه يحمل علامتها التجارية، والتي تم الإعلان عنها بداية شهر إبريل الحالي، حيث سيتخذ ذلك المتنزه الترفيهي من القدية موقعًا له، ومن المتوقع افتتاحه عام 2022م، مع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية".

وهو ما يعني أن السعودية مقبلة على أكبر مدينة ترفيهية بالمنطقة بعد 4 سنوات فقط من الآن، مما سيغير معادلة الترفيه بالمملكة ليجعلها الأكثر تميزًا بين أقرانها.



المرحلة الثانية

وفي هذه المرحلة سيتم تطوير المجمعات الرئيسة، وتوفير نحو 4 آلاف وحدة سكنية، وذلك في الفترة ما بين عامي 2023 و2025م.



المرحلة الثالثة

وهي مرحلة نمو واكتمال المشروع العملاق، وشغله بالكامل في الفترة من 2026 إلى 2035م، ومن المنتظر والمتوقع بحلول عام 2030م أن يتم توفير نحو 11 ألف وحدة سكنية، ونحو 57 ألف فرصة عمل جديدة ومتنوعة في مجالات مبتكرة للمواطنين. وسيُسهم المشروع بـ 17 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وسيصل عدد زواره إلى 31 مليون زائر تقريبًا.