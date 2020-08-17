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حقيقة مفاوضات "النصر" مع "محمد العويس" حارس "الأهلي"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين النادي العاصمي ونظيره الأهلاوي لضم الحارس محمد العويس.

وبحسب المصادر القريبة من النصر فإن إدارة النصر لم تفكر نهائيًا في ضم الحارس الأهلاوي وانها لم ولن تدخل في أي مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي لضم الحارس.

وشددت المصادر على أن النصر يملك حارسين على أعلى مستوى وهما الأسترالي براد جونز ووليد عبدالله لذلك لا تفكير في مفاوضات مع أي حارس آخر.

وغاب الحارس محمد العويس عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي بسبب غضبه من عدم استلام مستحقاته المادية.

الأهلي محمد العويس النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حقيقة مفاوضات "النصر" مع "محمد العويس" حارس "الأهلي"
سبق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين النادي العاصمي ونظيره الأهلاوي لضم الحارس محمد العويس.

وبحسب المصادر القريبة من النصر فإن إدارة النصر لم تفكر نهائيًا في ضم الحارس الأهلاوي وانها لم ولن تدخل في أي مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي لضم الحارس.

وشددت المصادر على أن النصر يملك حارسين على أعلى مستوى وهما الأسترالي براد جونز ووليد عبدالله لذلك لا تفكير في مفاوضات مع أي حارس آخر.

وغاب الحارس محمد العويس عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي بسبب غضبه من عدم استلام مستحقاته المادية.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:52 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
12:43 AM

حقيقة مفاوضات "النصر" مع "محمد العويس" حارس "الأهلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,602

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين النادي العاصمي ونظيره الأهلاوي لضم الحارس محمد العويس.

وبحسب المصادر القريبة من النصر فإن إدارة النصر لم تفكر نهائيًا في ضم الحارس الأهلاوي وانها لم ولن تدخل في أي مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي لضم الحارس.

وشددت المصادر على أن النصر يملك حارسين على أعلى مستوى وهما الأسترالي براد جونز ووليد عبدالله لذلك لا تفكير في مفاوضات مع أي حارس آخر.

وغاب الحارس محمد العويس عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي بسبب غضبه من عدم استلام مستحقاته المادية.

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