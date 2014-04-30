"التحالف" عن الصواريخ الـ 4: أطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المدنيين

تم اعتراضها وتناثرت شظاياها على الأحياء السكنية ولا إصابات حتى تاريخه

كشفت قيادة التحالف، اليوم، تفاصيل اعتراض قوات الدفاع الجوي 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة جازان؛ مبينة أنها كانت بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعاً، ولله الحمد.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف؛ "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ أنه في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من صباح اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق 4 صواريخ باليستية من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الصواريخ كانت باتجاه مدينة جازان وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعاً، ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أي إصابات أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان، ولله الحمد.

وأضاف المالكي؛ أن هذا العمل العدائي من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورّط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.