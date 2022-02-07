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"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وعسير والباحة ونجران ومكة المكرمة والرياض).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وخليص وهدى الشام، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الاثنين. وتشمل الحالة السيل الكبير والطائف والكامل وعشيرة وقيا حتى العاشرة صباحا، فيما تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى التاسعة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وخباش ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الباحة أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

المركز الوطني للأرصاد الطقس عوالق ترابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وعسير والباحة ونجران ومكة المكرمة والرياض).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وخليص وهدى الشام، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الاثنين. وتشمل الحالة السيل الكبير والطائف والكامل وعشيرة وقيا حتى العاشرة صباحا، فيما تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى التاسعة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وخباش ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الباحة أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
01:52 AM

"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وعسير والباحة ونجران ومكة المكرمة والرياض).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وخليص وهدى الشام، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الاثنين. وتشمل الحالة السيل الكبير والطائف والكامل وعشيرة وقيا حتى العاشرة صباحا، فيما تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى التاسعة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وخباش ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الباحة أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

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