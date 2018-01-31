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السفارة في روسيا تهيب بالمواطنين والزائرين تجنب أماكن المظاهرات

تجمعات في أنحاء البلاد للمطالبة بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا، بالمواطنين الزائرين والمقيمين، الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات.

وقالت السفارة اليوم وعبر حسابها الرسمي في تويتر: تهيب السفارة بالمواطنين الزائرين والمقيمين الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- الاتصال على هاتف شؤون السعوديين والمتاح على مدار الساعة 79175110815+.

وكانت قد قالت مجموعة (أو.في.دي-إنفو) لمراقبة الاحتجاجات، إن الشرطة الروسية اعتقلت اليوم الأحد 261 شخصاً شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها في أنحاء البلاد؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ويستعد حلفاء نافالني؛ لجولة جديدة من التظاهرات المناهضة للحكومة اليوم (الأحد)، رغم تكثيف السلطات ضغوطها على المعارضة عبر اعتقالات وتحقيقات جنائيّة.

ودعا مساعدو نافالني؛ إلى مسيرات جديدة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون بانتظار محاكمته التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من فبراير.

وفي موسكو، يُفترض أن يتجمع أنصار نافالني أمام مقر جهاز الاستخبارات الروسي في ساحة لوبيانكا بوسط موسكو، حيث قررت السلطات التي تعد هذه التجمعات غير قانونية، الحد من دخول عدد من الشوارع وإغلاق سبع محطات لقطار الأنفاق، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أعلنت البلدية أن المطاعم والمحال التجارية في وسط العاصمة ستبقى مغلقة اليوم (الأحد)، وأن خط الحافلات سيتم تغييره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في روسيا تهيب بالمواطنين والزائرين تجنب أماكن المظاهرات
سبق

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا، بالمواطنين الزائرين والمقيمين، الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات.

وقالت السفارة اليوم وعبر حسابها الرسمي في تويتر: تهيب السفارة بالمواطنين الزائرين والمقيمين الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- الاتصال على هاتف شؤون السعوديين والمتاح على مدار الساعة 79175110815+.

وكانت قد قالت مجموعة (أو.في.دي-إنفو) لمراقبة الاحتجاجات، إن الشرطة الروسية اعتقلت اليوم الأحد 261 شخصاً شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها في أنحاء البلاد؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ويستعد حلفاء نافالني؛ لجولة جديدة من التظاهرات المناهضة للحكومة اليوم (الأحد)، رغم تكثيف السلطات ضغوطها على المعارضة عبر اعتقالات وتحقيقات جنائيّة.

ودعا مساعدو نافالني؛ إلى مسيرات جديدة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون بانتظار محاكمته التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من فبراير.

وفي موسكو، يُفترض أن يتجمع أنصار نافالني أمام مقر جهاز الاستخبارات الروسي في ساحة لوبيانكا بوسط موسكو، حيث قررت السلطات التي تعد هذه التجمعات غير قانونية، الحد من دخول عدد من الشوارع وإغلاق سبع محطات لقطار الأنفاق، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أعلنت البلدية أن المطاعم والمحال التجارية في وسط العاصمة ستبقى مغلقة اليوم (الأحد)، وأن خط الحافلات سيتم تغييره.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:44 AM

السفارة في روسيا تهيب بالمواطنين والزائرين تجنب أماكن المظاهرات

تجمعات في أنحاء البلاد للمطالبة بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا، بالمواطنين الزائرين والمقيمين، الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات.

وقالت السفارة اليوم وعبر حسابها الرسمي في تويتر: تهيب السفارة بالمواطنين الزائرين والمقيمين الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- الاتصال على هاتف شؤون السعوديين والمتاح على مدار الساعة 79175110815+.

وكانت قد قالت مجموعة (أو.في.دي-إنفو) لمراقبة الاحتجاجات، إن الشرطة الروسية اعتقلت اليوم الأحد 261 شخصاً شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها في أنحاء البلاد؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ويستعد حلفاء نافالني؛ لجولة جديدة من التظاهرات المناهضة للحكومة اليوم (الأحد)، رغم تكثيف السلطات ضغوطها على المعارضة عبر اعتقالات وتحقيقات جنائيّة.

ودعا مساعدو نافالني؛ إلى مسيرات جديدة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون بانتظار محاكمته التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من فبراير.

وفي موسكو، يُفترض أن يتجمع أنصار نافالني أمام مقر جهاز الاستخبارات الروسي في ساحة لوبيانكا بوسط موسكو، حيث قررت السلطات التي تعد هذه التجمعات غير قانونية، الحد من دخول عدد من الشوارع وإغلاق سبع محطات لقطار الأنفاق، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أعلنت البلدية أن المطاعم والمحال التجارية في وسط العاصمة ستبقى مغلقة اليوم (الأحد)، وأن خط الحافلات سيتم تغييره.

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