نبّهت أخصائية التغذية نسرين زقزوق إلى أن أكل السكريات والنشويات يسبب حالة الخمول والشعور بالكسل والنعاس للصائمين بعد الإفطار، مؤكدة على ضرورة التركيز على النوعية والكمية وتوقيت الأكل. وتفصيلًا: نصحت "زقزوق" في حديثها لبرنامج صباح العربية بتناول وجبة الإفطار بالتدرج وعلى مراحل، على أن تشمل ثلاثة عناصر مهمة لتهيئة الجسم وتجنب ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين. وأردفت: أولًا فك الريق بشرب كأسين من المياه، وثانيًا تهيئة الجهاز الهضمي وتنشيطه بمزيد من البكتيريا المفيدة الموجودة باللبن، وثالثًا تناول التمر لمد الجسم بالطاقة، والذي يرفع معدل السكر بالدم بالتدريج لاحتوائه على ألياف عالية والمعادن. وأضافت: بعد تناول الماء واللبن والتمر يفضل أن يذهب الصائم لأداء صلاة المغرب وخلال 10 دقائق يكون الجهاز الهضمي والمعدة مهيأة لتقبل وجبة متوازنة وصحية دون الشعور بالنهم للأكل.

أخصائية تغذية: اكسر صومك بالماء واللبن والتمر لتفادي غيبوبة ما بعد الإفطار عبدالحكيم شار سبق 2021-04-29 نبّهت أخصائية التغذية نسرين زقزوق إلى أن أكل السكريات والنشويات يسبب حالة الخمول والشعور بالكسل والنعاس للصائمين بعد الإفطار، مؤكدة على ضرورة التركيز على النوعية والكمية وتوقيت الأكل.



وتفصيلًا: نصحت "زقزوق" في حديثها لبرنامج صباح العربية بتناول وجبة الإفطار بالتدرج وعلى مراحل، على أن تشمل ثلاثة عناصر مهمة لتهيئة الجسم وتجنب ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.



وأردفت: أولًا فك الريق بشرب كأسين من المياه، وثانيًا تهيئة الجهاز الهضمي وتنشيطه بمزيد من البكتيريا المفيدة الموجودة باللبن، وثالثًا تناول التمر لمد الجسم بالطاقة، والذي يرفع معدل السكر بالدم بالتدريج لاحتوائه على ألياف عالية والمعادن.



وأضافت: بعد تناول الماء واللبن والتمر يفضل أن يذهب الصائم لأداء صلاة المغرب وخلال 10 دقائق يكون الجهاز الهضمي والمعدة مهيأة لتقبل وجبة متوازنة وصحية دون الشعور بالنهم للأكل.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 09:45 PM

أخصائية تغذية: اكسر صومك بالماء واللبن والتمر لتفادي غيبوبة ما بعد الإفطار قالت إن هذه العناصر تهيئ الجسم لتجنب ارتفاع السكر بالدم ومقاومة الأنسولين





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نبّهت أخصائية التغذية نسرين زقزوق إلى أن أكل السكريات والنشويات يسبب حالة الخمول والشعور بالكسل والنعاس للصائمين بعد الإفطار، مؤكدة على ضرورة التركيز على النوعية والكمية وتوقيت الأكل.



وتفصيلًا: نصحت "زقزوق" في حديثها لبرنامج صباح العربية بتناول وجبة الإفطار بالتدرج وعلى مراحل، على أن تشمل ثلاثة عناصر مهمة لتهيئة الجسم وتجنب ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.



وأردفت: أولًا فك الريق بشرب كأسين من المياه، وثانيًا تهيئة الجهاز الهضمي وتنشيطه بمزيد من البكتيريا المفيدة الموجودة باللبن، وثالثًا تناول التمر لمد الجسم بالطاقة، والذي يرفع معدل السكر بالدم بالتدريج لاحتوائه على ألياف عالية والمعادن.



وأضافت: بعد تناول الماء واللبن والتمر يفضل أن يذهب الصائم لأداء صلاة المغرب وخلال 10 دقائق يكون الجهاز الهضمي والمعدة مهيأة لتقبل وجبة متوازنة وصحية دون الشعور بالنهم للأكل.