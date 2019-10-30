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الخثلان: يشرع للنساء الذهاب للمساجد والصلاة مع الرجال صلاة الاستسقاء

مبينًا أن إقامتهن إياها في البيوت على صفتها فعلٌ غير مشروع

أفاد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأنه يشرع للنساء الذهاب للمصليات أو المساجد، ويصلين مع الرجال صلاة الاستسقاء. مبينًا أن إقامتهن إياها في البيوت على صفة صلاة الاستسقاء فعل غير مشروع.

وقال في برنامج يستفتونك أمس: "يشرع للنساء في البيوت الذهاب للمصلى أو المسجد، والصلاة مع الرجال. أما إقامتهن صلاة الاستسقاء في البيوت ففعل غير مشروع إذا كان على صفة صلاة الاستسقاء".

وأضاف: "أما إذا كان مجرد دعاء لطلب نزول المطر فهذا لا بأس به في أي وقت، وفي أي مكان من أي أحد، لكن إذا كان على صفة صلاة الاستسقاء فهذا لا يكون من النساء في البيوت، وإنما يصلين مع الرجال في المصليات وفي المساجد".

وعن قضاء صلاة الاستسقاء لمن جاء متأخرًا، وأتى إلى المسجد وقد انتهت، أوضح الخثلان أنه "لا بأس أن يصليها، وأن يشهد الخطبة، ودعاء الخطيب، ويؤمن على دعائه، ويدعو كذلك بعد الخطبة".

سعد الخثلان صلاة الاستسقاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخثلان: يشرع للنساء الذهاب للمساجد والصلاة مع الرجال صلاة الاستسقاء
سبق

أفاد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأنه يشرع للنساء الذهاب للمصليات أو المساجد، ويصلين مع الرجال صلاة الاستسقاء. مبينًا أن إقامتهن إياها في البيوت على صفة صلاة الاستسقاء فعل غير مشروع.

وقال في برنامج يستفتونك أمس: "يشرع للنساء في البيوت الذهاب للمصلى أو المسجد، والصلاة مع الرجال. أما إقامتهن صلاة الاستسقاء في البيوت ففعل غير مشروع إذا كان على صفة صلاة الاستسقاء".

وأضاف: "أما إذا كان مجرد دعاء لطلب نزول المطر فهذا لا بأس به في أي وقت، وفي أي مكان من أي أحد، لكن إذا كان على صفة صلاة الاستسقاء فهذا لا يكون من النساء في البيوت، وإنما يصلين مع الرجال في المصليات وفي المساجد".

وعن قضاء صلاة الاستسقاء لمن جاء متأخرًا، وأتى إلى المسجد وقد انتهت، أوضح الخثلان أنه "لا بأس أن يصليها، وأن يشهد الخطبة، ودعاء الخطيب، ويؤمن على دعائه، ويدعو كذلك بعد الخطبة".

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
12:54 AM

الخثلان: يشرع للنساء الذهاب للمساجد والصلاة مع الرجال صلاة الاستسقاء

مبينًا أن إقامتهن إياها في البيوت على صفتها فعلٌ غير مشروع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
3,906

أفاد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأنه يشرع للنساء الذهاب للمصليات أو المساجد، ويصلين مع الرجال صلاة الاستسقاء. مبينًا أن إقامتهن إياها في البيوت على صفة صلاة الاستسقاء فعل غير مشروع.

وقال في برنامج يستفتونك أمس: "يشرع للنساء في البيوت الذهاب للمصلى أو المسجد، والصلاة مع الرجال. أما إقامتهن صلاة الاستسقاء في البيوت ففعل غير مشروع إذا كان على صفة صلاة الاستسقاء".

وأضاف: "أما إذا كان مجرد دعاء لطلب نزول المطر فهذا لا بأس به في أي وقت، وفي أي مكان من أي أحد، لكن إذا كان على صفة صلاة الاستسقاء فهذا لا يكون من النساء في البيوت، وإنما يصلين مع الرجال في المصليات وفي المساجد".

وعن قضاء صلاة الاستسقاء لمن جاء متأخرًا، وأتى إلى المسجد وقد انتهت، أوضح الخثلان أنه "لا بأس أن يصليها، وأن يشهد الخطبة، ودعاء الخطيب، ويؤمن على دعائه، ويدعو كذلك بعد الخطبة".

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