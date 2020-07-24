النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

باكستان: تسجيل 1209 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 270,400

سجلت باكستان 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، و54 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 270,400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5763 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
باكستان: تسجيل 1209 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، و54 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 270,400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5763 حالة وفاة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:35 PM

باكستان: تسجيل 1209 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 270,400

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
107

سجلت باكستان 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، و54 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 270,400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5763 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة