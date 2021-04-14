الاتحاد الأوروبي يفاوض "فايزر" لطلب 1,8 مليار جرعة

للتعويض عن جرعات لقاح جونسون أند جونسون المعلقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء: إنّ الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى مجموعة فايزر/ بيونتيك طويلة الأجل لمكافحة تفشي نسخ فيروس كورونا المتحوّرة.

وقالت فايزر/ بيونتيك في بيان: إنها ستوفّر للاتحاد 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام، بدءاً من الشهر الجاري، والمفاوضات جارية معها لتزويد 1,8 مليار جرعة من الجيل الثاني من اللقاح.