صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثتين، تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال، تجاوزت (500,000) ريال، تم استرداد مبلغ (173,360) ريالاً، وعثر بحوزتهما على سبائك ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (45,220) ريالاً ومعدات وأدوات الجريمتين. وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-23 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثتين، تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال، تجاوزت (500,000) ريال، تم استرداد مبلغ (173,360) ريالاً، وعثر بحوزتهما على سبائك ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (45,220) ريالاً ومعدات وأدوات الجريمتين.



وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 09:52 PM

اخر تعديل 24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 12:57 PM

شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب استوليا على مبالغ تجاوزت نصف مليون ريال تم استرداد 173,360 منها





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثتين، تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال، تجاوزت (500,000) ريال، تم استرداد مبلغ (173,360) ريالاً، وعثر بحوزتهما على سبائك ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (45,220) ريالاً ومعدات وأدوات الجريمتين.



وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.