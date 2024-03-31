"هادي" يدعو القمة العربية لدعم الحكومة اليمينة الشرعية لمواجهة التحديات
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"هادي" يدعو القمة العربية لدعم الحكومة اليمينة الشرعية لمواجهة التحدياتوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-03-31
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:45 PM
"هادي" يدعو القمة العربية لدعم الحكومة اليمينة الشرعية لمواجهة التحديات
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