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خلال فترة التوقف الدولي .. الشباب يكسب الرائد وديًا

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض اليوم الأحد خلال فترة التوقف الدولي.

سجل أهداف اللقاء النيجيري إيجالو للشباب "هدفين"، وأحرز الهدف الوحيد للضيوف يحيى سنبل.

وأشرك شاموسكا، مدرب فريق الشباب، عددًا من العناصر الشابة والبدلاء، للوقوف على جاهزيتهم قبل خوض منافسات الدوري.

ويلاقي الشباب نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة، فيما يحل الرائد ضيفًا على الاتفاق بالجولة ذاتها على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلال فترة التوقف الدولي .. الشباب يكسب الرائد وديًا
سبق

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض اليوم الأحد خلال فترة التوقف الدولي.

سجل أهداف اللقاء النيجيري إيجالو للشباب "هدفين"، وأحرز الهدف الوحيد للضيوف يحيى سنبل.

وأشرك شاموسكا، مدرب فريق الشباب، عددًا من العناصر الشابة والبدلاء، للوقوف على جاهزيتهم قبل خوض منافسات الدوري.

ويلاقي الشباب نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة، فيما يحل الرائد ضيفًا على الاتفاق بالجولة ذاتها على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:22 PM

خلال فترة التوقف الدولي .. الشباب يكسب الرائد وديًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض اليوم الأحد خلال فترة التوقف الدولي.

سجل أهداف اللقاء النيجيري إيجالو للشباب "هدفين"، وأحرز الهدف الوحيد للضيوف يحيى سنبل.

وأشرك شاموسكا، مدرب فريق الشباب، عددًا من العناصر الشابة والبدلاء، للوقوف على جاهزيتهم قبل خوض منافسات الدوري.

ويلاقي الشباب نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة، فيما يحل الرائد ضيفًا على الاتفاق بالجولة ذاتها على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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