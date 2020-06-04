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روسيا تتسلم من أمريكا 150 جهاز تنفس صناعي لعلاج مرضى "كورونا"

جزء من منحة قيمتها 5.6 مليون دولار

أفادت السفارة الأمريكية في موسكو، بأن طائرة تحمل 150 جهاز تنفس صناعي وصلت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد في إطار التعاون المتزايد في مجال المساعدات الطبية بين البلدين المختلفين سياسيًّا.

وأوضحت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية ريبيكا روس، أن المساعدات الأخيرة تندرج في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الأمريكي إلى الشعب الروسي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن أجهزة التنفس الصناعي التي جرى تسليمها إلى الآن، وعددها الإجمالي 200 جزء من منحة قيمتها 5.6 مليون دولار.

وأشارت "روس" إلى أن هذه الأجهزة أمريكية الصنع هي الأعلى جودة في العالم، وقد صُنعت وفقًا للمواصفات الفنية المحلية، وهي مزودة بإرشادات باللغة الروسية وجاهزة للاستخدام.

وتأتي المساعدات الأمريكية، اليوم، بعدما سلمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أول دفعة من الإمدادات الطبية في 21 مايو (أيار)، وكانت تشمل 50 جهاز تنفس صناعي.

فيروس كورونا الجديد

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روسيا تتسلم من أمريكا 150 جهاز تنفس صناعي لعلاج مرضى "كورونا"
سبق

أفادت السفارة الأمريكية في موسكو، بأن طائرة تحمل 150 جهاز تنفس صناعي وصلت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد في إطار التعاون المتزايد في مجال المساعدات الطبية بين البلدين المختلفين سياسيًّا.

وأوضحت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية ريبيكا روس، أن المساعدات الأخيرة تندرج في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الأمريكي إلى الشعب الروسي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن أجهزة التنفس الصناعي التي جرى تسليمها إلى الآن، وعددها الإجمالي 200 جزء من منحة قيمتها 5.6 مليون دولار.

وأشارت "روس" إلى أن هذه الأجهزة أمريكية الصنع هي الأعلى جودة في العالم، وقد صُنعت وفقًا للمواصفات الفنية المحلية، وهي مزودة بإرشادات باللغة الروسية وجاهزة للاستخدام.

وتأتي المساعدات الأمريكية، اليوم، بعدما سلمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أول دفعة من الإمدادات الطبية في 21 مايو (أيار)، وكانت تشمل 50 جهاز تنفس صناعي.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
06:06 PM

روسيا تتسلم من أمريكا 150 جهاز تنفس صناعي لعلاج مرضى "كورونا"

جزء من منحة قيمتها 5.6 مليون دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السفارة الأمريكية في موسكو، بأن طائرة تحمل 150 جهاز تنفس صناعي وصلت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد في إطار التعاون المتزايد في مجال المساعدات الطبية بين البلدين المختلفين سياسيًّا.

وأوضحت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية ريبيكا روس، أن المساعدات الأخيرة تندرج في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الأمريكي إلى الشعب الروسي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن أجهزة التنفس الصناعي التي جرى تسليمها إلى الآن، وعددها الإجمالي 200 جزء من منحة قيمتها 5.6 مليون دولار.

وأشارت "روس" إلى أن هذه الأجهزة أمريكية الصنع هي الأعلى جودة في العالم، وقد صُنعت وفقًا للمواصفات الفنية المحلية، وهي مزودة بإرشادات باللغة الروسية وجاهزة للاستخدام.

وتأتي المساعدات الأمريكية، اليوم، بعدما سلمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أول دفعة من الإمدادات الطبية في 21 مايو (أيار)، وكانت تشمل 50 جهاز تنفس صناعي.

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