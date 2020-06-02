قطر.. إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز حاجز الـ 60 ألفاً

تسجيل 3 وفيات خلال الـ 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 43

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1826 إصابة جديدة وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء وفق "روسيا اليوم": تم تسجيل 1826 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 60259، كما تم تسجيل 3 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات 43.

وأشارت إلى تعافي 2599 شخصاً من المرض، وذلك في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 36036 حالة.

وأضاف البيان: تم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وسجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إدخال 20 حالة للعناية المركزة؛ بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حالياً إلى 239 حالة.



وأفادت الوزارة بأن حالات الوفاة الجديدة المسجلة تعود لأشخاص يبلغون من العمر 59 عاماً و24 عاماً و62 عاماً، حيث كانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وأوصت الوزارة المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى الفيروس.