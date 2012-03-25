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كورونا في الكويت .. 1390 إصابة جديدة وشفاء 1379 وتسجيل حالتي وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 224432 حالة، فيما سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1258 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.

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كورونا في الكويت .. 1390 إصابة جديدة وشفاء 1379 وتسجيل حالتي وفاة
سبق

سجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 224432 حالة، فيما سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1258 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
08:06 PM

كورونا في الكويت .. 1390 إصابة جديدة وشفاء 1379 وتسجيل حالتي وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 224432 حالة، فيما سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1258 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.

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