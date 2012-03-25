كورونا في الكويت .. 1390 إصابة جديدة وشفاء 1379 وتسجيل حالتي وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 224432 حالة، فيما سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1258 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.
كورونا في الكويت .. 1390 إصابة جديدة وشفاء 1379 وتسجيل حالتي وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-25
سجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 224432 حالة، فيما سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1258 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
08:06 PM
كورونا في الكويت .. 1390 إصابة جديدة وشفاء 1379 وتسجيل حالتي وفاة
سجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 224432 حالة، فيما سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1258 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.