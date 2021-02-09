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شركة العمودي تدشِّن "الضمان البلاتيني" لمدة ٣ سنوات لإطارات "تويو ونيكسن"

تهدف لتحقيق مزيد من المزايا المهمة لعملائها والوصول إلى أقصى درجات الرضا

دشَّنت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكلاء "إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية" في المملكة العربية السعودية، ضمانها الجديد "الضمان البلاتيني" لمدة ٣ سنوات على جميع منتجاتها.

ومن مزايا الضمان البلاتيني: المرونة العالية، الفترة الطويلة، وضمان جودة منتجاتها، التي تشمل إطارات تويو وإطارات نيكسن.

وأوضحت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أنه سعيًا منها لإرضاء عملائها أطلقت ضمانها الجديد (الضمان البلاتيني)؛ وتهدف من ذلك إلى تحقيق مزيد من المزايا المهمة لعملائها، والوصول بهم إلى أقصى درجات الرضا والراحة في الشراء.

جدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أُسست في عام 1954م، ولديها 18 مركزًا لخدمة إطارات السيارات حول السعودية (الرياض - جدة - مكة المكرمة - جيزان - تبوك - حائل-القصيم - الدمام - الخرج)، وأكثر من 500 موزع معتمد.


للتواصل عبر الواتساب على الرقم الآتي: (0533902200).

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شركة العمودي تدشِّن "الضمان البلاتيني" لمدة ٣ سنوات لإطارات "تويو ونيكسن"
سبق

دشَّنت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكلاء "إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية" في المملكة العربية السعودية، ضمانها الجديد "الضمان البلاتيني" لمدة ٣ سنوات على جميع منتجاتها.

ومن مزايا الضمان البلاتيني: المرونة العالية، الفترة الطويلة، وضمان جودة منتجاتها، التي تشمل إطارات تويو وإطارات نيكسن.

وأوضحت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أنه سعيًا منها لإرضاء عملائها أطلقت ضمانها الجديد (الضمان البلاتيني)؛ وتهدف من ذلك إلى تحقيق مزيد من المزايا المهمة لعملائها، والوصول بهم إلى أقصى درجات الرضا والراحة في الشراء.

جدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أُسست في عام 1954م، ولديها 18 مركزًا لخدمة إطارات السيارات حول السعودية (الرياض - جدة - مكة المكرمة - جيزان - تبوك - حائل-القصيم - الدمام - الخرج)، وأكثر من 500 موزع معتمد.


للتواصل عبر الواتساب على الرقم الآتي: (0533902200).

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:51 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
10:30 PM

شركة العمودي تدشِّن "الضمان البلاتيني" لمدة ٣ سنوات لإطارات "تويو ونيكسن"

تهدف لتحقيق مزيد من المزايا المهمة لعملائها والوصول إلى أقصى درجات الرضا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,441

دشَّنت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكلاء "إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية" في المملكة العربية السعودية، ضمانها الجديد "الضمان البلاتيني" لمدة ٣ سنوات على جميع منتجاتها.

ومن مزايا الضمان البلاتيني: المرونة العالية، الفترة الطويلة، وضمان جودة منتجاتها، التي تشمل إطارات تويو وإطارات نيكسن.

وأوضحت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أنه سعيًا منها لإرضاء عملائها أطلقت ضمانها الجديد (الضمان البلاتيني)؛ وتهدف من ذلك إلى تحقيق مزيد من المزايا المهمة لعملائها، والوصول بهم إلى أقصى درجات الرضا والراحة في الشراء.

جدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أُسست في عام 1954م، ولديها 18 مركزًا لخدمة إطارات السيارات حول السعودية (الرياض - جدة - مكة المكرمة - جيزان - تبوك - حائل-القصيم - الدمام - الخرج)، وأكثر من 500 موزع معتمد.


للتواصل عبر الواتساب على الرقم الآتي: (0533902200).

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