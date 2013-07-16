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"الهزاني" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد بن سعد الهزاني، عميد أسرة آل حسن بمركز السلمية التابع لمحافظة الخرج.

وسيصلى على الفقيد -بمشيئة الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 11/ 1440هـ، بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج والدفن في مقبرة السلمية، وسيقام العزاء في مزرعة الركيز الهزانية بالسلمية في الخرج.

يُذكر أن للفقيد عددًا من الأبناء هم عبدالله، ومحمد، وعبدالعزيز، والمهندس عبدالإله، والدكتور سعد، والدكتور خالد، وعبدالرحمن، وتركي، وفيصل.

وللعزاء التواصل على هاتف ابنه محمد 0554224300، وهاتف ابنه عبدالعزيز 0555101831.

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"الهزاني" إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد بن سعد الهزاني، عميد أسرة آل حسن بمركز السلمية التابع لمحافظة الخرج.

وسيصلى على الفقيد -بمشيئة الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 11/ 1440هـ، بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج والدفن في مقبرة السلمية، وسيقام العزاء في مزرعة الركيز الهزانية بالسلمية في الخرج.

يُذكر أن للفقيد عددًا من الأبناء هم عبدالله، ومحمد، وعبدالعزيز، والمهندس عبدالإله، والدكتور سعد، والدكتور خالد، وعبدالرحمن، وتركي، وفيصل.

وللعزاء التواصل على هاتف ابنه محمد 0554224300، وهاتف ابنه عبدالعزيز 0555101831.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:56 AM
اخر تعديل
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:06 PM

"الهزاني" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد بن سعد الهزاني، عميد أسرة آل حسن بمركز السلمية التابع لمحافظة الخرج.

وسيصلى على الفقيد -بمشيئة الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 11/ 1440هـ، بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج والدفن في مقبرة السلمية، وسيقام العزاء في مزرعة الركيز الهزانية بالسلمية في الخرج.

يُذكر أن للفقيد عددًا من الأبناء هم عبدالله، ومحمد، وعبدالعزيز، والمهندس عبدالإله، والدكتور سعد، والدكتور خالد، وعبدالرحمن، وتركي، وفيصل.

وللعزاء التواصل على هاتف ابنه محمد 0554224300، وهاتف ابنه عبدالعزيز 0555101831.

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