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"الأرصاد" يجدِّد تحذيراته للرياض: عواصف رملية وانعدام للرؤية الأفقية

نبَّه مكة والقصيم وتبوك من رياح وأتربة.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات وتنبيهات جديدة حول حالة الطقس في الساعات القادمة بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تحذيرَيْن جديدَيْن لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار عواصف رملية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات والافلاج والحريق والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر السبت.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدِّم لمنطقة القصيم قال المركز إنها تشهد استمرار حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والأسياح والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا بالأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يجدِّد تحذيراته للرياض: عواصف رملية وانعدام للرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات وتنبيهات جديدة حول حالة الطقس في الساعات القادمة بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تحذيرَيْن جديدَيْن لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار عواصف رملية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات والافلاج والحريق والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر السبت.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدِّم لمنطقة القصيم قال المركز إنها تشهد استمرار حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والأسياح والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا بالأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
12:51 AM

"الأرصاد" يجدِّد تحذيراته للرياض: عواصف رملية وانعدام للرؤية الأفقية

نبَّه مكة والقصيم وتبوك من رياح وأتربة.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات وتنبيهات جديدة حول حالة الطقس في الساعات القادمة بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تحذيرَيْن جديدَيْن لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار عواصف رملية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات والافلاج والحريق والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر السبت.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدِّم لمنطقة القصيم قال المركز إنها تشهد استمرار حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والأسياح والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا بالأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

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