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تدابير وقائية تُواكب استئناف العمل بمجمع طباعة المصحف بالمدينة

شملت تعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع

استأنف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ‫أعماله في جميع أقسامه الفنية والإدارية.

‫واتخذت الأمانة العامة للمجمع، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ تزامنًا مع عودة الموظفين للعمل ‫للوقاية من جائحة كورونا، شملت تعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع، ‫ووضع 50 جهاز تعقيم في جميع أرجاء المجمع، وتوزيع أجهزة قياس الحرارة على جميع بوابات المجمع للكشف على الموظفين أثناء دخوله قبل مباشرة أعمالهم اليومية.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة

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تدابير وقائية تُواكب استئناف العمل بمجمع طباعة المصحف بالمدينة
سبق

استأنف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ‫أعماله في جميع أقسامه الفنية والإدارية.

‫واتخذت الأمانة العامة للمجمع، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ تزامنًا مع عودة الموظفين للعمل ‫للوقاية من جائحة كورونا، شملت تعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع، ‫ووضع 50 جهاز تعقيم في جميع أرجاء المجمع، وتوزيع أجهزة قياس الحرارة على جميع بوابات المجمع للكشف على الموظفين أثناء دخوله قبل مباشرة أعمالهم اليومية.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
01:26 PM

تدابير وقائية تُواكب استئناف العمل بمجمع طباعة المصحف بالمدينة

شملت تعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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1,026

استأنف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ‫أعماله في جميع أقسامه الفنية والإدارية.

‫واتخذت الأمانة العامة للمجمع، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ تزامنًا مع عودة الموظفين للعمل ‫للوقاية من جائحة كورونا، شملت تعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع، ‫ووضع 50 جهاز تعقيم في جميع أرجاء المجمع، وتوزيع أجهزة قياس الحرارة على جميع بوابات المجمع للكشف على الموظفين أثناء دخوله قبل مباشرة أعمالهم اليومية.

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